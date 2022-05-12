Cảnh hành động trong Thả Thí Thiên Hạ tiếp tục bị chê kém mãn nhãn, phải chăng netizen đang quá hà khắc với Triệu Lộ Tư và Dương Dương?

Sao quốc tế 12/05/2022 17:01

Thả Thí Thiên Hạ liên tục nhận về những sự chỉ trích không đáng có từ phía netizen.

Thả Thí Thiên Hạ hiện đang dần đi tới giai đoạn kết, song bộ phim vẫn không tránh khỏi những tranh cãi. Mới đây, một cảnh quay trong phim lại phải nhận những nhận xét tiêu cực của khán giả.

Cụ thể, trong cảnh Hắc Phong Tức (Dương Dương thủ vai) chiến đấu với binh lính, anh chàng chỉ cần một cú phẩy tay để đẩy lùi cả một đội quân hùng hậu đang phóng tên.

Cảnh hành động trong Thả Thí Thiên Hạ tiếp tục bị chê kém mãn nhãn, phải chăng netizen đang quá hà khắc với Triệu Lộ Tư và Dương Dương? - Ảnh 1
Cảnh hành động trong Thả Thí Thiên Hạ tiếp tục bị chê kém mãn nhãn, phải chăng netizen đang quá hà khắc với Triệu Lộ Tư và Dương Dương? - Ảnh 2
Phân đoạn gây tranh cãi trong Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Ngay sau khi cảnh quay được lên sóng, nhiều khán giả đã thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng. Mặc dù là một bộ phim cấp S nhưng Thả Thí Thiên Hạ xử lý những cảnh quay hành động rất vụng về. Tuy nhiên, vẫn còn đó rất nhiều người cho rằng bộ phim, lẫn cặp diễn viên chính Dương Dương và Triệu Lộ Tư đang bị nhận xét một cách quá khắc khe và có phần tiêu cực.

Một số bộ phận netizen còn cho biết, nhận xét trong từng phân cảnh của bộ phim là điều vô cùng cần thiết đối với tác phẩm điện ảnh nhưng chỉ bấy nhiều đó thôi là chưa đủ. Vì vậy, cần phải đưa ra các ý kiến nhằm góp ý cho đoàn làm phim cải thiện những lỗi sai đó. 

Sau loạt ồn ào không đáng có, Thả Thí Thiên Hạ vẫn giữ cho mình lượng theo dõi ở mức ổn và hứa hẹn sẽ còn tăng cao hơn nữa khi phim đang bước về những tập cuối cùng.

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