Lý do dự án phim 'Tinh hán xán lạn' là sự lựa chọn đúng đắn của Triệu Lộ Tư

Sao quốc tế 01/08/2022 08:30

"Tinh hán xán lạn" hiện đang là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay. Do đó, nhiều người cho rằng bộ phim này chính là lựa chọn vô cùng đúng đắn của Triệu Lộ Tư.

"Tinh hán xán lạn" đang là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm và phản hồi tích cực của khán giả nhất trong thời điểm hiện tại. Có thể nói, bộ phim này chính là lựa chọn vô cùng đúng đắn của Triệu Lộ Tư.

Hiện bộ phim đang có chỉ số tăng cao và ổn định. Các diễn viên như Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đều dẫn đầu chỉ số truyền thông. Hai người lần lượt chia nhau vị trí số 1 là Ngô Lỗi và số 2 là Triệu Lộ Tư trên bảng xếp hạng.

 

Lý do dự án phim 'Tinh hán xán lạn' là sự lựa chọn đúng đắn của Triệu Lộ Tư - Ảnh 1

So với các vai diễn trước, người đẹp họ Triệu đã có sự chuyển biến đáng kể trong diễn xuất. Cô được khen diễn tròn vai, hợp nhân vật, sát với hình tượng Trình Thiếu Thương. Ngoài ra, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư cũng kết hợp ăn ý và hài hòa. Cặp đôi có tương tác ngọt ngào, khiến khán giả cảm thấy phấn khích.

Tinh Hán Xán Lạn xoay quanh câu chuyện Trình Thiếu Thương - Triệu Lộ Tư nhập vai là con gái của Trình gia, vì chiến tranh xảy ra loạn lạc khi cô còn nhỏ nên được cha mẹ gửi gắm cho bà nội. Người thím đối với cô thì luôn nuông chiều, nhưng trong lòng lại có ý đồ muốn cô thành người vô dụng.

Lý do dự án phim 'Tinh hán xán lạn' là sự lựa chọn đúng đắn của Triệu Lộ Tư - Ảnh 2

Để tự cứu lấy mình, Trình Thiếu Thương cô chỉ biết giả vờ làm loạn, giấu đi tài năng thiên phú để đợi cha mẹ về nhà khi đối mặt với mọi cạm bẫy vây mình. Bởi vì nhiều năm xa cách, tình cảm của cô và cha mẹ cũng dần nhạt nhòa mất.

Lăng Bất Nghi - Ngô Lỗi nhập vai là một vương gia lạnh lùng, con nhà quyền thế, vô tình gặp được Trình Thiếu Thương, đã đem lòng yêu mến cô. Trong lúc chọn lang quân cho mình, Trình Thiếu Thương có chút tự ti, có chút lý trí, tuy đường tình duyên của cô khá lận đận nhưng một khi lựa chọn cô đều không hối hận.

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