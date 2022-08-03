Lộ ảnh mặc hỉ phục nhưng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi lại bị fan đoán trước không cưới được nhau?

Sao quốc tế 03/08/2022 14:58

Một số bức ảnh Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư diện đồ cưới trong hậu trường Tinh Hán Xán Lạn, nhưng fan lại lắc đầu: dễ gì mà lấy được nhau”.

Bức ảnh mặc hỉ phục đỏ của cặp đôi Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư trong hậu trường Tinh Hán Xán Lạn đã nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Hình ảnh khiến fan phấn khích về một cái kết tuyệt đẹp cho cặp đôi nam-nữ chính, dù trước đó đã được báo trước về một cái kết “ngược tả tơi” 

Lộ ảnh mặc hỉ phục nhưng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi lại bị fan đoán trước không cưới được nhau? - Ảnh 1
Tạo hình cực đẹp của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong hỉ phục cực đẹp

Theo diễn biến của các tập gần đây, Lăng Bất Nghi và Trình Thiếu Thương nhận được sự ủng hộ của mọi người, cả 2 đã và đang có một mối quan hệ rất tốt và sớm đi đến một đám cưới hạnh phúc. 

Lộ ảnh mặc hỉ phục nhưng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi lại bị fan đoán trước không cưới được nhau? - Ảnh 2
Fan háo hức trước cái kết tuyệt đẹp trong Tinh Hán Xán Lạn phần 2

Tuy nhiên, nhiều fan thông thái đã đọc nguyên tác tinh ý phát hiện theo mạch phim và mạch truyện thì hình ảnh này có lẽ là phân cảnh đính hôn của Lăng Bất Nghi và Thiếu Thương. Bởi trong nguyên tác, sau khi đính hôn, cặp đôi sẽ phải ly biệt 5 năm. Vì trả thù mà Lăng Tướng quân quyết định hủy hôn với Thiếu Thương. Sau 5 năm đi lưu đày và giành được chiến công trở về, Lăng Bất Nghi và Niệu Niệu sẽ nối lại tình xưa một lần nữa. 

Lộ ảnh mặc hỉ phục nhưng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi lại bị fan đoán trước không cưới được nhau? - Ảnh 3
Tuy nhiên khán giả nhanh chóng đoán được đây không phải cái kết theo nguyên tác

Hơn nữa, một số fan còn phát hiện ra loạt post diện đồ cưới của cặp đôi chỉ là "thính" mà Tencent tung ra lấy nhiệt cho phim. Bởi hình ảnh poster này dường như đã xuất hiện vào dịp Tết năm ngoái để quảng bá cho phim, chứ chưa chắc là để phục vụ trong phân cảnh đại hôn như đồn thổi.

Sau khi biết được thông tin này, nhiều fan tỏ ra khá hụt hẫng, Bởi từ đầu tới cuối họ đều cố gắng “chèo thuyền” và mong đợi một cái kết “happy”, chút "hint" này từ Tencent dù thật hay giả cũng làm fan vô cùng hài lòng. 

Lộ ảnh mặc hỉ phục nhưng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi lại bị fan đoán trước không cưới được nhau? - Ảnh 4
Hóa ra phân cảnh này chỉ là cú "hint" để làm pr phim thôi

Hiện Tinh Hán Xán Lạn phần 2 với tên gọi Nguyệt Thăng Thượng Hải đang phát sóng  vào 19h các ngày 3,4,5 hàng tuần trên WeTV. Triệu lộ Tư và Ngô Lỗi đã thành công trong việc làm nao núng lòng fan hâm mộ. 

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