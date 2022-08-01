Đẳng cấp nhan sắc như Angela Baby: mặt mộc ăn đứt đàn em Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc

Keep Running bản Trung tập mới nhất, 3 mỹ nhân xứ trung Hoa Angela Baby, Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cùng xuất hiện với diện mạo mặt mộc tự nhiên. Fan tranh cãi: ai là người đẹp nhất?

Cô nàng Angela Baby là một trong những tiểu Hoa nổi đình nổi đám của Cbiz. Dù còn nhiều nghi án cô nàng đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ, song nhan sắc xinh đẹp nổi bật là điều mà cả fan lẫn anti đều chưa bao giờ phủ nhận. Mới đây, khi xuất hiện cùng 2 đàn em Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư trong chương trình “Keep Running”, Angela Baby đã chứng minh đẳng cấp nhan sắc của minh bất chấp mặt mộc và camera thường.

Màn đọ mặt mộc đỉnh cao giữa Angela Baby, Bạch lộc và Triệu Lộ Tư

Cụ thể cả 3 sao nữ là Angela Baby, Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư đều xuất hiện trong chương trình “Keep Running” với gương mặt không son phấn. Không được makeup kỹ lưỡng nhưng cả 3 nàng tiểu Hoa vẫn khiến khán giả bất ngờ với vẻ đẹp trong trẻo, thần thái trẻ trung.

Mặt mộc siêu đỉnh của cô nàng

Tuy vậy nhiều người hâm mộ đặt cả 3 nhan sắc này lên bàn cân, có thể nói Angelababy có phần nhỉnh hơn 2 đàn em của mình. Gương mặt Angela Baby không có tí son phấn nhưng đường nét lại vô cùng hài hòa, thanh tú, sóng mũi cao, đôi mắt to tròn cùng làn da căng mướt chiếm trọn spotlight.

Nhan sắc nổi bật của Angela Baby

Thật ra đây không phải lần đầu tiên Angela Baby xuất hiện với mặt mộc, lần trước trong bộ phim “dáng vẻ nên có của tình yêu” nhân vật do angelababy thủ vai cũng từng xuất hiện với vẻ mặt hầu như không có tí son phấn nào. Dù là lần nào thì cư dân mạng cũng không hề thất vọng trước vẻ đẹp mộc mạc, tự nhiên xuất sắc của cô nàng.

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