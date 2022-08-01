Đẳng cấp nhan sắc như Angela Baby: mặt mộc ăn đứt đàn em Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc

Sao quốc tế 01/08/2022 18:54

Keep Running bản Trung tập mới nhất, 3 mỹ nhân xứ trung Hoa Angela Baby, Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cùng xuất hiện với diện mạo mặt mộc tự nhiên. Fan tranh cãi: ai là người đẹp nhất?

Cô nàng Angela Baby là một trong những tiểu Hoa nổi đình nổi đám của Cbiz. Dù còn nhiều nghi án cô nàng đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ, song nhan sắc xinh đẹp nổi bật là điều mà cả fan lẫn anti đều chưa bao giờ phủ nhận. Mới đây, khi xuất hiện cùng 2 đàn em Bạch LộcTriệu Lộ Tư trong chương trình “Keep Running”, Angela Baby đã chứng minh đẳng cấp nhan sắc của minh bất chấp mặt mộc và camera thường.

Đẳng cấp nhan sắc như Angela Baby: mặt mộc ăn đứt đàn em Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc - Ảnh 1
Màn đọ mặt mộc đỉnh cao giữa Angela Baby, Bạch lộc và Triệu Lộ Tư

Cụ thể cả 3 sao nữ là Angela Baby, Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư đều xuất hiện trong chương trình “Keep Running” với gương mặt không son phấn. Không được makeup kỹ lưỡng nhưng cả 3 nàng tiểu Hoa vẫn khiến khán giả bất ngờ với vẻ đẹp trong trẻo, thần thái trẻ trung.

Đẳng cấp nhan sắc như Angela Baby: mặt mộc ăn đứt đàn em Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc - Ảnh 2
Mặt mộc siêu đỉnh của cô nàng

Tuy vậy nhiều người hâm mộ đặt cả 3 nhan sắc này lên bàn cân, có thể nói Angelababy có phần nhỉnh hơn 2 đàn em của mình. Gương mặt Angela Baby không có tí son phấn nhưng đường nét lại vô cùng hài hòa, thanh tú, sóng mũi cao, đôi mắt to tròn cùng làn da căng mướt chiếm trọn spotlight.

Đẳng cấp nhan sắc như Angela Baby: mặt mộc ăn đứt đàn em Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc - Ảnh 3
Nhan sắc nổi bật của Angela Baby

Thật ra đây không phải lần đầu tiên Angela Baby xuất hiện với mặt mộc, lần trước trong bộ phim “dáng vẻ nên có của tình yêu” nhân vật do angelababy thủ vai cũng từng xuất hiện với vẻ mặt hầu như không có tí son phấn nào. Dù là lần nào thì cư dân mạng cũng không hề thất vọng trước vẻ đẹp mộc mạc, tự nhiên xuất sắc của cô nàng. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/7/2022: Thù lao đi show của Angela Baby giảm mạnh, phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba sắp chiếu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/7/2022: Thù lao đi show của Angela Baby giảm mạnh, phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba sắp chiếu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (28/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Angela Baby Bạch Lộc Triệu Lộ Tư Sao Trung Quốc Mỹ nhân Trung Hoa Angela Baby khoe mặt mộc

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/7/2022: Thù lao đi show của Angela Baby giảm mạnh, phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba sắp chiếu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/7/2022: Thù lao đi show của Angela Baby giảm mạnh, phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba sắp chiếu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/7/2022: Đường Yên chuẩn bị giải nghệ, Angela Baby bắt đầu lo lắng khi danh tiếng 'hạ nhiệt'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/7/2022: Đường Yên chuẩn bị giải nghệ, Angela Baby bắt đầu lo lắng khi danh tiếng 'hạ nhiệt'?

Angelababy lên tiếng về hiểu lầm lớn nhất sự nghiệp diễn xuất

Angelababy lên tiếng về hiểu lầm lớn nhất sự nghiệp diễn xuất

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/7/2022: Angela Baby hiện chưa muốn đi thêm bước nữa sau khi ly hôn, Dương Mịch chỉ bị thương nhẹ ở mắt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/7/2022: Angela Baby hiện chưa muốn đi thêm bước nữa sau khi ly hôn, Dương Mịch chỉ bị thương nhẹ ở mắt?

Angelababy đẹp mặn mà ở tuổi 33 trên bìa tạp chí thời trang

Angelababy đẹp mặn mà ở tuổi 33 trên bìa tạp chí thời trang

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/7/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba bị chấn thương ở phần eo, Cảnh Điềm giới thiệu phim cho Angela Baby?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/7/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba bị chấn thương ở phần eo, Cảnh Điềm giới thiệu phim cho Angela Baby?

TIN MỚI NHẤT

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 13 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 39 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 5 giờ 13 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 6 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI