Angelababy lên tiếng về hiểu lầm lớn nhất sự nghiệp diễn xuất

Sau nhiều năm bị chỉ trích về cảnh ăn "giả trân" trong Vân Trung Ca, Angelababy mới đây đã có lời giải thích về lý do thật sự đằng sau việc này.

Trang 163 đưa tin, mới đây khi tham gia vào một chương trình truyền hình, Angelababy đã nhắc đến cảnh phim "ăn giả" trong Vân Trung Ca ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của cô. Nữ diễn viên cho biết, sự việc hoàn toàn là hiểu lầm.

Cảnh ăn trong Vân Trung Ca ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của Angelababy - Ảnh: Internet

Theo đó, khi thực hiện cảnh quay, đạo diễn đã yêu cầu Angelababy chỉ cần ăn ít hoặc giả vờ ăn thôi vì không đủ đạo cụ món ăn. Vì vậy, cô chỉ làm động tác cắn và nhai tượng trưng.

"Khi đó do chưa hoàn thành cảnh quay, đạo diễn yêu cầu tôi chỉ cần cắn nhỏ hoặc giả vờ cắn để không ăn hết đạo cụ. Cảnh quay chưa kết thúc, tôi chỉ có thể làm theo lời đạo diễn. Tôi không ngờ cảnh đó được dùng luôn." - Angelababy nói.

Nhiều khán giả cho rằng Angelababy đã không chuyên nghiệp, lừa dối khán giả, chỉ vì giữ dáng mà một miếng đồ ăn cũng không dám nuốt - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả cho rằng Angelababy đã không chuyên nghiệp, lừa dối khán giả, chỉ vì giữ dáng mà một miếng đồ ăn cũng không dám nuốt. Cùng với đó là diễn xuất của Angelababy cũng không thật sự ổn khiến cô bị chỉ trích suốt nhiều năm.

"Đồ ăn chỉ có một ít như vậy, nếu tôi ăn hết mà chưa hoàn thành cảnh quay, sau đó làm sao mà quay tiếp. Rồi phim thành ra như thế, khi đó tôi cũng buồn bực nhưng không thể đưa ra lời giải thích. Một chút đồ ăn vậy có đáng gì mà tôi không dám ăn." - cô nói thêm.

Khán giả không chấp nhận lời giải thích của Angelababy - Ảnh: Internet

Trước lời giải thích của Angelababy, một bộ phận khán giả đã không chấp nhận và cho rằng cô đang cố gắng đổ lỗi cho đoàn làm phim Vân Trung Ca.

Bên cạnh đó, trong quá trình quay phim, Angelababy còn vướng vào nhiều tin tức tiêu cực như dùng thuốc nhỏ mắt để giả khóc, lạm dụng người đóng thế, lười biếng,... Những việc này khiến cho danh tiếng của nữ diễn viên bị ảnh hưởng không nhỏ.

Sự nghiệp thụt lùi sau khi kết hôn với Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh khổ tâm vì chọn nhầm người Trong suốt thời gian hôn nhân, Huỳnh Hiểu Minh đã dùng mọi nguồn lực để nâng đỡ Angelababy, đến khi ly hôn thì anh lại có một chia sẻ đầy sâu cay về vợ cũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angelababy-len-tieng-ve-hieu-lam-lon-nhat-su-nghiep-dien-xuat-477711.html