Angelababy bất ngờ được netizen đánh giá diễn xuất còn đỉnh hơn Triệu Lộ Tư.
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Là một trong Tứ tiểu Hoa đán nổi tiếng của Cbiz nhan sắc của Angelababy luôn khiến mọi người phải ngỡ ngàng mỗi lần xuất hiện. Tuy nhiên, khả năng diễn xuất của cô nàng lại là một điểm trừ lớn trong mắt những ''mọt phim'' khỏi cần phải nói netizen tỏ ra ngán ngẫm ra sao mỗi khi chứng kiến vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh đóng phim.
Dẫu vậy, bất ngờ thay một số bộ phận netizen khi so sánh nữ diễn viên với Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ lại nhỉnh hơn người đàn em bội phần.
Cụ thể trong tập mới đây của Thả Thí Thiên Hạ, nhân vật Bạch Phong Tịch của Triệu Lộ Tư có cảnh bị kiếm đâm sát tim. Vốn là một cảnh bi thương, thế nhưng không hiểu sao Triệu Lộ Tư lại có biểu cảm giống như đang… buồn ngủ. Vốn đã bị chê là không hợp hình tượng Bạch Phong Tịch trong nguyên tác, lại thêm diễn xuất kém khiến Triệu Lộ Tư ngày càng phải nhận nhiều gạch đá từ phía khán giả.
Thậm chí, có người đã đem diễn xuất của Triệu Lộ Tư ra so sánh với Angelababy trong Vân Trung Ca. Theo đó, phân cảnh bị đánh cả nàng tiểu Hoa đán được nhận xét là “có cảm giác đau” hơn hẳn đàn em. Bình luận từ phía netizen:
- ''Diễn xuất còn kém cả Angelababy thì còn hy vọng gì nữa, nếu không phải có lưu lượng Dương Dương gánh còng lưng chắc phim flop thảm rồi''.
- Đây chính là diễn hay, diễn ổn và ngày càng tiến bộ mà fan vẫn hay khen hả.Thua cả Angelababy mà còn dám tự khen thì chịu rồi.
Một số netizen còn cười đùa khi cho rằng cuối cùng sau bao nhiêu năm bị cho là nữ diễn viên có khả năng diễn xuất ''thảm họa'', cuối cùng cũng đã có người thay thế cho danh hiệu này.