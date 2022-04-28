Sắp sửa đóng máy ra mắt khán giả, nhưng ekip Mộ Sắc Tâm Ước vẫn đang đau dầu AngelaBaby hay Nhậm Gia Luân phiên vị trước

Vốn là 2 ngôi sao đình đám Cbiz, nên rất khó để cả 2 có thể nhường nhịn nhau tranh cãi lần này.

Mộ Sắc Tâm Ước sắp sửa đóng máy để ra mắt khán giả, tưởng chừng như mọi thứ đang êm xui tốt đẹp, giời đây ekip của bộ phim đang phải đau đầu trong việc lựa chọn ai sẽ là người được phiên vị trước. Bởi cả AngelaBaBy và Nhậm Gia Luân đều đang cạnh tranh gay gắt cho vị trí này.

Cặp đôi AngelaBaby Nhậm Gia Luân trong phim - Ảnh: Internet

Được biết, phía Nhậm Gia Luân đã ký với đoàn làm phim trước nên hiện đang cầm hợp đồng để ra sức ép. Phía Angelababy cũng bày tỏ rằng không đồng ý nếu phiên vị thấp hơn Nhậm Gia Luân.

Nam diễn viên Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên AngelaBaby - Ảnh: Internet

Hiện vụ việc vẫn chưa đi đến hồi kết, netizen vẫn đang tranh cãi ai xứng đáng hơn ai để được phiên vị trước. Tuy nhiên, với một số netizen khác họ hy vọng nhà làm phim sẽ biết cách khiến cả 2 diễn viên chịu đồng thuận với nhau, để hướng tới mục đích chung là mang bộ phim tới với khán giả một cách nhanh nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sap-sua-dong-may-ra-mat-khan-gia-nhung-ekip-mo-sac-tam-uoc-van-dang-dau-dau-angelababy-hay-nham-gia-luan-phien-vi-truoc-465249.html