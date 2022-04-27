Sốc với đạo cụ sao nữ dùng trong cảnh hôn: Angelababy tận dụng màng bọc thực phẩm, Dương Tử 'chơi chiêu' độc lạ

Sao quốc tế 27/04/2022 15:10

Để tránh sự ngượng ngùng hoặc cảm xúc bất chợt của bạn diễn nam, nhiều sao nữ như Angelababy hay Dương Tử có những cách riêng để đóng cảnh hôn sao cho thuận tiện nhất có thể.

Cảnh hôn nhau là điều thường bắt gặp trong các bộ phim truyền hình, đặc biệt là những bộ phim thuộc thể loại lãng mạn hoặc có tình tiết lãng mạn. Tuy nhiên, việc đóng các cảnh thân mật như này nhiều khi làm các sao nữ cảm thấy khó chịu hoặc bất lợi, vì vậy họ thường dùng những đạo cụ đặc biệt để phòng tránh.

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Địch Lệ Nhiệt Ba đóng rất nhiều cảnh hôn

Là một trong những nữ minh tinh đóng nhiều phim lãng mạn, tình cảm nhất ở thời điểm hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba vì thế cũng phải đóng khá nhiều các cảnh hôn môi. Để diễn tự nhiên các cảnh quay này, nữ diễn viên đã khéo léo sử dụng một đạo cụ khá đặc biệt.

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Thẻ ngân hàng chính là đạo cụ đắc lực mỗi khi Địch Lệ Nhiệt Ba quay cảnh hôn

Theo đó, nếu khán giả phóng to cảnh hôn nữ Địch Lệ Nhiệt Ba lên có thể thấy cô đang sử dụng thẻ ngân hàng đặt ở giữa môi cô và bạn diễn nam. Chiếc thẻ này tuy có thể giúp nữ diễn viên tránh được sự ngại ngùng nhưng nhược điểm là có thể bị lộ ở một số góc quay.

Bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy cũng là một trong những sao nữ có nhiều cảnh hôn trong phim. Tuy diễn xuất vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng không thể phủ nhận được việc ngoại hình của cô khá phù hợp với các bộ phim thuộc thể loại lãng mạn, tình cảm.

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Angelababy thì lựa chọn mang bọc thực phẩm để các cảnh hôn thật nhất có thể

Cũng giống các diễn viên nữ khác, khi đóng cảnh hôn, Angelababy rất ngại ngùng, nhất là vì cô là một người đã có chồng nên cô đã sử dụng một đạo cụ giúp cho mình diễn xuất trơn tru hơn. Theo đó, trong một cảnh hôn, nữ minh tinh đã dùng màng bọc thực phẩm để hỗ trợ. Cách làm này rất thông minh vì dù cho ở góc quay nào cũng không thể nhìn thấy.

Nhắc đến những nữ minh tinh được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" cho các tác phẩm lãng mạn, tình cảm nhiều nhất ở thời điểm hiện tại thì không thể không nhắc đến Dương Tử. Cô cũng là diễn viên đã đóng qua nhiều cảnh hôn nên rất hiểu sự khó chịu và ngượng ngùng khi ấy.

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Tiểu hoa sinh năm 1992 Dương Tử thì lựa chọn việc ăn thức ăn nặng mùi

Trong một lần phỏng vấn, được hỏi về "bí quyết" đóng cảnh hôn đạt nhất, Dương Tử cũng không ngần ngại mà nói ra bí quyết của mình. Theo đó, trước khi đóng những cảnh hôn, nữ minh tinh đã ăn nhiều thức ăn có mùi, như vậy các bạn diễn nam cũng có thể kiềm chế được phản ứng sinh lý của mình.

Ảnh: Internet

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