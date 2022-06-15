Sự nghiệp thụt lùi sau khi kết hôn với Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh khổ tâm vì chọn nhầm người

Sao quốc tế 15/06/2022 11:16

Trong suốt thời gian hôn nhân, Huỳnh Hiểu Minh đã dùng mọi nguồn lực để nâng đỡ Angelababy, đến khi ly hôn thì anh lại có một chia sẻ đầy sâu cay về vợ cũ.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, Huỳnh Hiểu Minh luôn tự trách bản thân rằng anh chính là người có lỗi trong cuộc hôn nhân ồn ào với Angelababy. Sau khi ly hôn, anh luôn trong tâm trạng buồn khổ, không kiềm chế được cảm xúc và thường xuyên nói với người nhà rằng anh đã "chọn nhầm người".

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Huỳnh Hiểu Minh luôn tự trách bản thân rằng anh chính là người có lỗi trong cuộc hôn nhân ồn ào với Angelababy, cho rằng mình đã chọn nhầm người - Ảnh: Internet

Trước đây, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền, Huỳnh Hiểu Minh từng chia sẻ rằng anh cảm thấy tự ti trước Angelababy vì sự nghiệp của anh ngày càng đi xuống: “Ngay cả tôi cũng tự cảm thấy mình đã rơi khỏi top sao hàng đầu rồi. Tôi không nghĩ mình còn đủ điều kiện để đứng ở vị trí đó nữa”.

Tuy nhiên, trái ngược với chồng cũ, Angelababy không bộc lộ bất kỳ cảm xúc gì sau khi ly hôn. Nữ diễn viên chỉ tập trung hoàn toàn vào công việc, thường xuyên tham dự vào các sự kiện lớn và nhận nhiều vai diễn mới. Có thể nói, cô đã hoàn toàn thoát khỏi danh xưng "vợ của Huỳnh Hiểu Minh", thậm chí ngày càng tỏa sáng, được đánh giá cao về nhan sắc lẫn thực lực.

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Sau khi ly hôn, Angelababy ngày càng tỏa sáng, được đánh giá cao về nhan sắc lẫn thực lực - Ảnh: Internet

Nhiều ý kiến cho rằng, trong cuộc hôn nhân ồn ào này, Huỳnh Hiểu Minh là người chịu thiệt hơn cả. Kể từ khi anh và Angelababy mới ở bên nhau, nam diễn viên luôn cố gắng sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để giúp vợ cũ phát triển sự nghiệp.

Nhờ sự giúp đỡ từ Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy không cần phải giống như Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh cố gắng thể hiện qua các tác phẩm đình đám mà vẫn có thể một bước lên sao hạng A và góp mặt vào nhiều dự án được đầu tư khủng.

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Nhờ sự giúp đỡ từ Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy có thể một bước lên sao hạng A dù không có dấu ấn gì đặc biệt trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

Về phần Huỳnh Hiểu Minh, trước đây anh vốn là một tài tử thành công với loạt tác phẩm có rating cao ngất ngưởng. Nhưng sau đó là những bộ phim bị đánh giá là "rác phẩm", sự nghiệp lao dốc, nam diễn viên lui về hậu phương chăm sóc con trai để vợ tự do phát triển con đường nghệ thuật.

Thời điểm khi tin đồn cặp đôi có rạn nứt tình cảm, trong khi Huỳnh Hiểu Minh cố gắng vun vén thì công chúng lại thấy Angelababy trở nên dần lạnh nhạt, dù là sinh nhật hay giải Ảnh đế của chồng thì cô cũng không buồn chúc mừng nữa. Có lẽ chính vì vậy mà Huỳnh Hiểu Minh đã chấp nhận từ bỏ cuộc hôn nhân này.

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