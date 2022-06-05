Angela Baby hóa 'Mẹ Rồng' đẹp rung động lòng người, nhan sắc ngày càng nâng tầm hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh

Angela Baby hiện đang tham gia hai chương trình ăn khách là Keep Running và Manh thám tra án 2. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên đều gây tượng mạnh nhờ ngoại hình trẻ trung, tính cách phóng khoáng, nhiệt tình trong các trò chơi.

Angela Baby luôn là cái tên được các nhà sản xuất show giải trí săn đón vì tính cách, hình tượng trẻ trung. Dù ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, danh tiếng người đẹp không bị ảnh hưởng nhiều.

Mới đây, cư dân mạng không khỏi trầm trồ và cảm thán trước loạt ảnh hé lộ tạo hình của Angela Baby trong show truyền hình Manh Thám Tra Án mùa 2. Với chủ đề của buổi ghi hình là phim Game of Thrones, nữ diễn viên đã hóa thân thành "Mẹ Rồng" đẹp ảo diệu như trong cổ tích. Thêm vào đó, mái tóc bạch kim và vóc dáng mảnh mai lại càng nâng tầm nhan sắc kinh diễm của nữ diễn viên. Boa năm qua, Angela Baby vẫn giữ vững được phong độ nhan sắc hàng top làng giả trí Hoa ngữ.

Bên cạnh đó, nét đẹp thanh tú, ngũ quan sắc sảo của mỹ nhân đẹp nhất nhì Cbiz nổi bần bật trong khung hình. Góc nghiêng cực phẩm, sống mũi cao thẳng của Angela Baby là ước mơ của rất nhiều cô gái. Người đẹp Vân Trung Ca cũng nổi bần bật với mái tóc vàng cực khác lạ nâng tầm nhan sắc kinh diễm, thần thái và khí chất đẹp tựa tiên tử. Vóc dáng nuột nà của bà xã Huỳnh Hiểu Minh khiến dân tình càng thêm thổn thức.

Hiện tại, Angelababy đang là quý cô độc thân nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ cùng Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch… Cô nhận được nhiều lời mời chụp hình, tham dự sự kiện và có nhiều dự án đáng chờ đợi ra mắt trong năm 2022.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angela-baby-hoa-me-rong-dep-rung-dong-long-nguoi-nhan-sac-ngay-cang-nang-tam-hau-ly-hon-huynh-hieu-minh-473804.html