Hậu 'đường ai nấy đi' với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby gây xôn xao với thân hình 'đáng báo động'

Sao quốc tế 21/05/2022 18:55

Mới đây, cư dâng mạng bàn tán xôn xao trước tạo hình mới của Angela Baby trong chương trình "Keep Running".

Mới đây, trang giải trí Sina đã chia sẻ loạt hình ảnh về tạo hình mới của Angela Baby trong chương trình "Keep Running". Cụ thể, vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh mặc váy lông vũ trắng bay bổng tựa như thiên thần. Đồng thời, nữ diễn viên sinh tự tin thể hiện kỹ năng catwalk trên một sân khấu tràn ngập hoa lá. 

<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/angela-baby-.topic'>Angela Baby </a>Hậu 'đường ai nấy đi' với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby gây xôn xao với thân hình 'đáng báo động' - Ảnh 2Hậu 'đường ai nấy đi' với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby gây xôn xao với thân hình 'đáng báo động' - Ảnh 3

Tuy nhiên, thay vì nhận những lời khen, mỹ nhân lại bị dân mạng chê bai bởi thân hình gầy gò, thiếu sức sống. Thậm chí, không ít người cho rằng thân hình "cò hương" của AngelaBaby không tôn được sự tinh tế, sang trọng của chiếc váy đang diện. 

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng, đó là do chỉnh ảnh quá đà. Số khác lại đặt nghi vấn, người đẹp 8x đã can thiệp thẩm mỹ làm thay đổi các đường nét trên mặt. Tháng trước, cô cũng bị "soi" chiếc mũi bị biến dạng, lệch hẳn sang một bên.

Hậu 'đường ai nấy đi' với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby gây xôn xao với thân hình 'đáng báo động' - Ảnh 4

Sau khi Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đã chia tay, nhiều người tinh ý nhận ra, sự nghiệp của bà mẹ một con bắt đầu có dấu hiệu dậm chân tại chỗ, lộ rõ nhiều nhược điểm chí mạng. Định hướng phát triển theo nghiệp diễn, nhưng Angela Baby lại được chú ý nhiều hơn khi trở thành thành viên cố định trong chương trình thực tế Keep Running. Tuy nhiên, sau một thời gian vắng bóng vì sinh con, độ nổi tiếng và tầm quan trọng trước đó của nàng tiểu hoa xinh đẹp đã giảm đi đáng kể.

Xét về mảng phim truyền hình và điện ảnh của Angela Baby càng không có mấy nổi bật. Lăn lộn trong nghề đã lâu, nhưng diễn xuất của bà xã cũ Huỳnh Hiểu Minh vẫn bị đánh giá thấp và "phàn nàn" như thuở mới vào nghề. 

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