Hậu ly hôn với Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh vướng tin hẹn hò người mẫu Diệp Kha

Ngày 26/5, Sohu đưa tin Huỳnh Hiểu Minh được cho là đang hẹn hò nữ người mẫu Diệp Kha.

Vào ngày 26/5, trang Sohu đưa tin, sau khi ly hôn với Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh được cho là đang hẹn hò nữ người mẫu Diệp Kha. Cả hai bắt đầu quan hệ tình cảm bí mật từ giữa tháng 2. Nhiều chứng cứ hẹn hò của họ ngay lập tức được truyền thông Trung Quốc chỉ ra.

Vào ngày 15/2, Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ khoảnh khắc ăn bánh bao gấu trúc lên trang cá nhân. Sáng cùng ngày, Diệp Kha cũng đăng tải ảnh bản thân làm mẫu bánh tương tự nhân dịp Tết Nguyên tiêu.

Vào ngày 13/4, nữ người mẫu và tài tử Thần điêu đại hiệp bị phát hiện check-in tại khách sạn cao cấp ở Thượng Hải (Trung Quốc). 4 ngày sau, Diệp Kha đến Đại Lý, Vân Nam du lịch, trùng hợp là cùng thời điểm nhân viên Huỳnh Hiểu Minh cũng cho biết tài tử đang có mặt ở đây. Đến giữa tháng 5, họ được xác nhận có mặt ở tỉnh Phúc Kiến.

Huỳnh Hiểu Minh được cho là đang hẹn hò nữ người mẫu Diệp Kha - Ảnh: Internet

Hiện tại, tin tức Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò Diệp Kha là chủ đề tìm kiếm và bàn luận hot nhất mạng xã hội Weibo. Phía tài tử chưa đưa ra phản hồi về tin đồn đã có tình mới sau khi ly hôn Angelababy.

Theo Sina, Diệp Kha là hoa khôi của Đại học Thâm Quyến. Năm 2010, cô gia nhập ngành giải trí với vai trò người dẫn chương trình sau khi tham gia cuộc thi tuyển chọn hoa khôi streamer của đài truyền hình Hồ Nam và lọt vào top 50. Một số nguồn tin cho biết Diệp Kha cũng từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ như Huỳnh Hiểu Minh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-voi-angela-baby-huynh-hieu-minh-vuong-tin-hen-ho-nguoi-mau-diep-kha-471458.html