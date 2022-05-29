Giữa 'tâm bão' Huỳnh Hiểu Minh có tình mới, Angela Baby lủi thủi một mình đưa con đi chơi

Sao quốc tế 29/05/2022 16:30

Giữa "bủa vây" tin đồn Huỳnh Hiểu Minh có tình mới, Angela Baby bị phát hiện lặng lẽ một mình đưa con đi chơi.

Huỳnh Hiểu Minh liên tục có những ồn ào tình cảm cùng người mới hậu ly hôn với nữ diễn viên xinh đẹp Angela Baby. Mới đây, một số người đi đường vô tình bắt gặp hình ảnh Angela Baby lẻ bóng đưa cậu con trai đi chơi một mình. 

Angela Baby 1Angela Baby 2Angela Baby 3

Nhìn vào hình ảnh có thể thấy, nữ diễn viên ăn vận giản dị khi bên cạnh cậu quý tử. Cô diện chiếc áo sơ mi sọc caro tối giản, kết hợp cùng chiếc quần ống loe khoe khéo đôi chân nuột nà. Quả thật, Angela Baby trông rất trẻ trung khi đứng cạnh con trai nhiều người nhận xét là tựa như hai chị em vui vẻ đi chơi cùng với nhau.

huynh hieu minh
Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò hotgirl Diệp Kha gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 26/05 vừa qua, thông tin Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò hotgirl Diệp Kha gây xôn xao cộng đồng mạng khắp châu Á. Cặp đôi đã nhiều lần vướng phải nghi vấn khi check-in cùng một địa điểm, hay đăng tải những bức ảnh gần giống nhau. Điển hình như hôm 15/02, Huỳnh Hiểu Minh có chia sẻ khoảnh khắc ăn bánh bao gấu trúc trên trang cá nhân.

Chưa dừng lại ở đó, vào ngày 13/04, tài tử Thần Điêu Đại Hiệp và nữ người mẫu lại bị phát hiện cùng check-in tại một khách sạn cao cấp ở Thượng Hải, và còn nhiều tin đồn tương tự như thế nữa… Cho tới thời điểm này, Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha vẫn chọn cách giữ im lặng trước loạt ồn ào bủa vây.

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