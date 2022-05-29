Giữa 'tâm bão' Huỳnh Hiểu Minh có tình mới, Angela Baby lủi thủi một mình đưa con đi chơi

Giữa "bủa vây" tin đồn Huỳnh Hiểu Minh có tình mới, Angela Baby bị phát hiện lặng lẽ một mình đưa con đi chơi.

Huỳnh Hiểu Minh liên tục có những ồn ào tình cảm cùng người mới hậu ly hôn với nữ diễn viên xinh đẹp Angela Baby. Mới đây, một số người đi đường vô tình bắt gặp hình ảnh Angela Baby lẻ bóng đưa cậu con trai đi chơi một mình.

Nhìn vào hình ảnh có thể thấy, nữ diễn viên ăn vận giản dị khi bên cạnh cậu quý tử. Cô diện chiếc áo sơ mi sọc caro tối giản, kết hợp cùng chiếc quần ống loe khoe khéo đôi chân nuột nà. Quả thật, Angela Baby trông rất trẻ trung khi đứng cạnh con trai nhiều người nhận xét là tựa như hai chị em vui vẻ đi chơi cùng với nhau.

Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò hotgirl Diệp Kha gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 26/05 vừa qua, thông tin Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò hotgirl Diệp Kha gây xôn xao cộng đồng mạng khắp châu Á. Cặp đôi đã nhiều lần vướng phải nghi vấn khi check-in cùng một địa điểm, hay đăng tải những bức ảnh gần giống nhau. Điển hình như hôm 15/02, Huỳnh Hiểu Minh có chia sẻ khoảnh khắc ăn bánh bao gấu trúc trên trang cá nhân.

Chưa dừng lại ở đó, vào ngày 13/04, tài tử Thần Điêu Đại Hiệp và nữ người mẫu lại bị phát hiện cùng check-in tại một khách sạn cao cấp ở Thượng Hải, và còn nhiều tin đồn tương tự như thế nữa… Cho tới thời điểm này, Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha vẫn chọn cách giữ im lặng trước loạt ồn ào bủa vây.

Angela Baby giải thể 4 công ty, cộng đồng mạng nghi vấn bị thanh tra thuế? Động thái đột ngột giải thể văn phòng đại diện, hãng phim ở cùng khu vực của Angela Baby gây bàn tán trên mạng xã hội. Truyền thông nghi vấn nữ nghệ sĩ bị thanh tra thuế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-tam-bao-huynh-hieu-minh-co-tinh-moi-angela-baby-lui-thui-mot-minh-dua-con-di-choi-472022.html