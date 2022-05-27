Ngoại hình giống nhau đến ngỡ ngàng của 'tình tin đồn' của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy

Khi đứng chung một khung hình với nhau, hotgirl Diệp Kha và Angelababy khiến nhiều người ngỡ ngàng vì dung mạo giống hệt nhau.

Mới đây, tin tức hẹn hò của Huỳnh Hiểu Minh và hotgirl Diệp Kha đã khiến cho mạng xã hội xứ Trung một phen điên đảo. Theo đó, cặp đôi đã bị soi ra nhiều lần check-in tại cùng một thời điểm và còn đăng tải những bức ảnh tương tự nhau. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại thì cả hai người vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ tin đồn hẹn hò. Huỳnh Hiểu Minh và hotgirl Diệp Kha vẫn chưa lên tiếng về tin đồn hẹn hò - Ảnh: Internet

Vì đây là một tin tức vô cùng "nóng", nhiều chuyện bên lề của Diệp Kha đã bị netizen "đào" lại, trong đó có khoảnh khắc cô và Angelababy - vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh từng cùng nhau góp mặt trong một sự kiện, thậm chí cả hai còn góp mặt trong một khung hình. Công chúng cho rằng ngoại hình của hai người đẹp có nhiều nét giống nhau, thậm chí là như "chị em sinh đôi". Ngoại hình giống nhau đến ngỡ ngàng của Diệp Kha và Angelababy - Ảnh: Internet Dẫu vậy, vẫn có nhiều người nhận xét rằng vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh vẫn xinh đẹp và sang trọng hơn nhiều, "hotgirl mãi chỉ là hotgirl" mà thôi, nếu so sánh với khí chất nữ minh tinh của Angelababy thì Diệp Kha còn thua kém vô cùng xa.

Nếu so sánh với khí chất nữ minh tinh của Angelababy thì Diệp Kha còn thua kém vô cùng xa - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, cư dân mạng còn phát hiện ra rằng 4 người đẹp từng đi qua cuộc đời của Huỳnh Hiểu Minh là Tần Lam, Lý Phi Nhi, Angela Baby và Diệp Kha đều có điểm giống nhau là sở hữu đôi mắt to tròn và mái tóc dài, cho thấy gu chọn bạn gái của nam tài tử khá nhất quán. Huỳnh Hiểu Minh có mẫu người yêu khá nhất quán - Ảnh: Internet Trước đây, Lý Phi Nhi từng tiết lộ, khi yêu Huỳnh Hiểu Minh thì cô chưa từng dám nghĩ đến chuyện cắt tóc, sau khi cả hai chia tay thì cô mới để tóc ngắn. Không những vậy, crush nổi tiếng của nam tài tử là Triệu Vy cũng được biết đến là một người có đôi mắt to tròn đặc biệt.

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