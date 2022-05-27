Ngoại hình giống nhau đến ngỡ ngàng của 'tình tin đồn' của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy

Sao quốc tế 27/05/2022 10:10

Khi đứng chung một khung hình với nhau, hotgirl Diệp Kha và Angelababy khiến nhiều người ngỡ ngàng vì dung mạo giống hệt nhau.

Mới đây, tin tức hẹn hò của Huỳnh Hiểu Minh và hotgirl Diệp Kha đã khiến cho mạng xã hội xứ Trung một phen điên đảo. Theo đó, cặp đôi đã bị soi ra nhiều lần check-in tại cùng một thời điểm và còn đăng tải những bức ảnh tương tự nhau. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại thì cả hai người vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ tin đồn hẹn hò.

Angelababy 1

Huỳnh Hiểu Minh và hotgirl Diệp Kha vẫn chưa lên tiếng về tin đồn hẹn hò - Ảnh: Internet

Vì đây là một tin tức vô cùng "nóng", nhiều chuyện bên lề của Diệp Kha đã bị netizen "đào" lại, trong đó có khoảnh khắc cô và Angelababy - vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh từng cùng nhau góp mặt trong một sự kiện, thậm chí cả hai còn góp mặt trong một khung hình. Công chúng cho rằng ngoại hình của hai người đẹp có nhiều nét giống nhau, thậm chí là như "chị em sinh đôi".

Angelababy 2
Ngoại hình giống nhau đến ngỡ ngàng của Diệp Kha và Angelababy - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, vẫn có nhiều người nhận xét rằng vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh vẫn xinh đẹp và sang trọng hơn nhiều, "hotgirl mãi chỉ là hotgirl" mà thôi, nếu so sánh với khí chất nữ minh tinh của Angelababy thì Diệp Kha còn thua kém vô cùng xa.

Angelababy 3
Nếu so sánh với khí chất nữ minh tinh của Angelababy thì Diệp Kha còn thua kém vô cùng xa - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cư dân mạng còn phát hiện ra rằng 4 người đẹp từng đi qua cuộc đời của Huỳnh Hiểu Minh là Tần Lam, Lý Phi Nhi, Angela Baby và Diệp Kha đều có điểm giống nhau là sở hữu đôi mắt to tròn và mái tóc dài, cho thấy gu chọn bạn gái của nam tài tử khá nhất quán.

Angelababy 4
Huỳnh Hiểu Minh có mẫu người yêu khá nhất quán - Ảnh: Internet

Trước đây, Lý Phi Nhi từng tiết lộ, khi yêu Huỳnh Hiểu Minh thì cô chưa từng dám nghĩ đến chuyện cắt tóc, sau khi cả hai chia tay thì cô mới để tóc ngắn. Không những vậy, crush nổi tiếng của nam tài tử là Triệu Vy cũng được biết đến là một người có đôi mắt to tròn đặc biệt.

Loạt phim tình cảm 'chị chị em em' sắp sửa được lên sóng: Dương Mịch tiếp tục gây ấn tượng với diễn xuất, AngelaBaby bị chê bai thậm tệ

Loạt phim tình cảm 'chị chị em em' sắp sửa được lên sóng: Dương Mịch tiếp tục gây ấn tượng với diễn xuất, AngelaBaby bị chê bai thậm tệ

Sắp tới đây những mỹ nhân hàng đầu Cbiz như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đều sẽ có những dự án phim tình cảm ''chị chị em em'' hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều mới mẻ trong năm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   Angelababy Huỳnh Hiểu Minh Diệp Kha sao châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Loạt phim tình cảm 'chị chị em em' sắp sửa được lên sóng: Dương Mịch tiếp tục gây ấn tượng với diễn xuất, AngelaBaby bị chê bai thậm tệ

Loạt phim tình cảm 'chị chị em em' sắp sửa được lên sóng: Dương Mịch tiếp tục gây ấn tượng với diễn xuất, AngelaBaby bị chê bai thậm tệ

Diễn xuất được xem là 'thảm họa', Angelababy vẫn được netizen đánh giá cao hơn nữ minh tinh này

Diễn xuất được xem là 'thảm họa', Angelababy vẫn được netizen đánh giá cao hơn nữ minh tinh này

Thái độ 'lồi lõm' khi diễn xuất, Trương Bá Chi và Angelababy bị Lưu Đức Hoa 'cạch mặt', quyết không hợp tác thêm lần nữa

Thái độ 'lồi lõm' khi diễn xuất, Trương Bá Chi và Angelababy bị Lưu Đức Hoa 'cạch mặt', quyết không hợp tác thêm lần nữa

Hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy bị cả làng giải trí 'ghẻ lạnh'

Hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy bị cả làng giải trí 'ghẻ lạnh'

Sắp sửa đóng máy ra mắt khán giả, nhưng ekip Mộ Sắc Tâm Ước vẫn đang đau dầu AngelaBaby hay Nhậm Gia Luân phiên vị trước

Sắp sửa đóng máy ra mắt khán giả, nhưng ekip Mộ Sắc Tâm Ước vẫn đang đau dầu AngelaBaby hay Nhậm Gia Luân phiên vị trước

Sốc với đạo cụ sao nữ dùng trong cảnh hôn: Angelababy tận dụng màng bọc thực phẩm, Dương Tử 'chơi chiêu' độc lạ

Sốc với đạo cụ sao nữ dùng trong cảnh hôn: Angelababy tận dụng màng bọc thực phẩm, Dương Tử 'chơi chiêu' độc lạ

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 6 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 8 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 58 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI