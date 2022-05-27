Sắc vóc và danh tính gây choáng của người mẫu được cho là 'tình mới' tin đồn của Huỳnh Hiểu Minh?

Ngày 26/5, một blogger đăng tải thông tin Huỳnh Hiểu Minh đang có mối quan hệ tình cảm với hot girl Diệp Kha . Người này khẳng định cả hai bắt đầu yêu đương từ đầu năm. Dù không chụp hình hay xuất hiện công khai cùng nhau, một số bằng chứng cho thấy họ thường xuyên check-in cùng địa điểm.

Họ được cho là bắt đầu hẹn hò từ giữa tháng 2. Diệp Kha bị phát hiện thường xuyên check-in tại cùng địa điểm với tài tử Thần điêu đại hiệp. "Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện ở thành phố nào, Diệp Kha liền đăng ảnh có mặt ở thành phố đó", 163 cho biết. Theo trang tin, hoa khôi Đại học Thâm Quyến đồng hành cùng Huỳnh Hiểu Minh suốt nhiều tháng qua.

Sau khi tin đồn tình ái với Huỳnh Hiểu Minh nổ ra, Diệp Kha có bài viết tâm sự việc từng trải qua mối quan hệ đổ vỡ. Cô không đề cập đến tin đồn hẹn hò chồng cũ Angelababy. Về phía Huỳnh Hiểu Minh, anh vẫn giữ im lặng.

Diệp Kha nổi danh là hot girl mạng xã hội Trung Quốc nhờ sở hữu sắc vóc xinh đẹp. Cô đã tốt nghiệp Đại học Thâm Quyến, được ví là hoa khôi của trường. Năm 2020, Diệp Kha vào top 50 người đẹp truyền hình Hồ Nam, từng đạt giải quán quân cuộc thi tuyển MC của một chương trình truyền hình. Ngoài nhan sắc nổi bật, Diệp Kha còn nổi tiếng với vai trò doanh nhân. Cô có thương hiệu riêng và đạt được nhiều thành tựu đáng nể khi tuổi đời còn rất trẻ.

Diệp Kha vào top 50 người đẹp truyền hình Hồ Nam, từng đạt giải quán quân cuộc thi tuyển MC của một chương trình truyền hình - Ảnh: Internet

Người đẹp Trung Quốc hiện có 698.000 người theo dõi trên mạng xã hội Weibo. Cô được nhận xét có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cao ráo và nóng bỏng. Diệp Kha theo đuổi phong cách thời trang tôn lợi thế hình thể. Cô thường xuyên chia sẻ những bức ảnh khoe đường cong quyến rũ lên trang cá nhân.

Vài năm trở lại đây, Diệp Kha ngừng công việc MC. Cô trở thành người mẫu, blogger thời trang toàn thời gian. Bên cạnh đó, Diệp Kha còn kinh doanh. Cô sở hữu vài cửa hàng quần áo ở Trung Quốc.

Diệp Kha sở hữu vài cửa hàng quần áo ở Trung Quốc - Ảnh: Internet

Theo Sina, Diệp Kha có cuộc sống sang chảnh. Cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc nghỉ dưỡng ở những khu resort, điểm du lịch nổi tiếng, tiêu xài đồ hiệu đắt tiền lên trang cá nhân. Nữ người mẫu sở hữu hai xe sang có giá lần lượt là 640.000 USD và 594.000 USD.

Diệp Kha thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc nghỉ dưỡng ở những khu resort, điểm du lịch nổi tiếng, tiêu xài đồ hiệu đắt tiền lên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Về đời tư, Diệp Kha rất kín tiếng, hiếm khi đề cập tới gia đình, bạn bè hay chuyện tình cảm trên mạng. Cô thường xuất hiện một mình trong đa số hình ảnh đăng lên trang cá nhân, dù là khi làm việc hay du lịch. Theo 163, Diệp Kha từng kết hôn với một doanh nhân. Sau vài năm chung sống, họ ly hôn.