Angela Baby giải thể 4 công ty, cộng đồng mạng nghi vấn bị thanh tra thuế?

Sao quốc tế 24/05/2022 14:37

Động thái đột ngột giải thể văn phòng đại diện, hãng phim ở cùng khu vực của Angela Baby gây bàn tán trên mạng xã hội. Truyền thông nghi vấn nữ nghệ sĩ bị thanh tra thuế.

Ngày 23/5, Sina đưa tin Angela Baby đồng loạt đóng cửa 4 công ty đại diện có trụ sở ở Giang Tô, Trung Quốc. Nguyên nhân không được nữ nghệ sĩ và đại diện pháp lý Đổng Văn Anh đưa ra.

Theo Sina, động thái đột ngột giải thể văn phòng đại diện, hãng phim ở cùng khu vực của Angela Baby gây bàn tán trên mạng xã hội. Truyền thông nghi vấn nữ nghệ sĩ bị thanh tra thuế. Hiện, vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh chưa phản hồi về vụ việc.

Angela Baby giải thể 4 công ty, cộng đồng mạng nghi vấn bị thanh tra thuế? - Ảnh 1
Angelababy giải thể 4 công ty - Ảnh: Internet

 

Trang 163 cho biết từ tháng 8/2021 đến nay, có hơn 1.000 công ty đăng ký dưới tên nghệ sĩ tuyên bố ngừng hoạt động. Cao điểm là vào cuối năm 2021, trung bình có hơn 40 văn phòng đại diện của nghệ sĩ đóng cửa mỗi tháng. Hiện tượng này ảnh hưởng từ chiến dịch rà soát người nổi tiếng trốn thuế.

Gần đây nhất, đầu tháng 5/2022, Sina đưa tin, Liên đoàn phát thanh và truyền hình Trung Quốc (thuộc Tổng cục phát thanh truyền hình Trung Quốc), Hiệp hội dịch vụ truyền thông mạng Trung Quốc (tổ chức ngành nghề cấp quốc gia) phối hợp phát hành Văn bản mẫu của hợp đồng tuyển dụng diễn viên, áp dụng thử trong lĩnh vực sản xuất phim truyền hình, web drama.

Trong đó, giới quản lý văn hóa quy định diễn viên không được phép nhận thù lao bằng tiền mặt, phải có hợp đồng bằng văn bản nêu rõ các khoản thu nhập.

Ngoài ra, tổng thù lao cho diễn viên một phim không vượt quá 40% kinh phí sản xuất. Trong đó, cát-xê dành cho diễn viên chính không vượt quá 70% thù lao của các diễn viên phụ.

Cơ quan quản lý yêu cầu thù lao của diễn viên và công ty quản lý phải được phân chia rõ ràng bằng văn bản. Nghệ sĩ không được phép dùng danh nghĩa của người thân hoặc một người không liên quan lĩnh vực biểu diễn để ký kết hợp đồng nhằm phân tách tiền thành các khoản khác nhau, che giấu cát-xê thực tế.

Trước khi quy định siết cát-xê được đưa ra, những ngôi sao kỳ cựu như Hoắc Kiến Hoa, Châu Tấn từng bỏ túi hơn 10-16 triệu USD/phim truyền hình.

Angela Baby và các hoa đán như Dương Mịch, Châu Đông Vũ cũng được trả thù lao hậu hĩnh 12 triệu USD cho mỗi tác phẩm họ tham gia.

Lập các công ty ở khu vực hưởng thuế suất thấp được xem là mánh khóe gian lận thuế quan của nghệ sĩ Trung Quốc. Phạm Băng Băng từng bị phát hiện đóng thuế 0 đồng dù công ty có lãi trong nhiều năm nhờ thủ đoạn nói trên.

Angela Baby giải thể 4 công ty, cộng đồng mạng nghi vấn bị thanh tra thuế? - Ảnh 2
Triệu Vy, Phạm Băng Băng và Trương Triết Hạn bị phong sát vì trốn thuế - Ảnh: Internet

 

Angela Baby hiện là minh tinh 8X nổi tiếng tại Trung Quốc. Nữ nghệ sĩ gia nhập giới giải trí khi 14 tuổi, ban đầu là người mẫu ảnh và chuyển sang đóng phim vào năm 2007. Cô có hơn 100 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo, và là gương mặt được nhiều thương hiệu cao cấp chọn làm người đại diện. Cuối tháng 1, cô thông báo ly hôn Huỳnh Hiểu Minh. Sau 3 tháng đổ vỡ hôn nhân, cô trở lại màn ảnh với phim Phong khởi Lũng Tây, đóng cặp với Trần Khôn, Bạch Vũ và Tôn Di. Diễn xuất của Angela Baby bị chê nhạt nhòa.

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