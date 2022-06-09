Giữa lúc dính nghi vấn hẹn hò với hotgirl, Huỳnh Hiểu Minh khiến dân tình 'lo sốt vó' vì khuôn mặt 'biến dạng'

Mới đây, hình ảnh khuôn mặt biến dạng khác lạ của Huỳnh Hiểu Minh khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đang lan truyền loạt ảnh khuôn mặt biến dạng của Huỳnh Hiểu Minh với những bình luận trái chiều. Trong ảnh, khuôn mặt của sao nam họ Huỳnh sưng phù một bên má, cùng với góc chụp khiến mặt anh dài hơn bình thường. Nhiều cư dân mạng cho rằng phải chăng khuôn mặt của Huỳnh Hiểu Minh bị biến dạng do hậu quả của phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, một số người hâm mộ của nam tài tử cho biết rằng đây là ảnh của Huỳnh Hiểu Minh bị sưng mặt sau khi anh nhổ răng khôn.

Đã gần nửa năm kể từ khi đường ai nấy đi, cuộc sống của Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đã có nhiều thay đổi. Dư luận từng cho rằng thiếu đi sự hậu thuẫn của Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby sẽ không còn nhiều dự án phim ảnh hay cơ hội xuất hiện trên truyền hình. Tuy nhiên, trái với dự đoán này, hiện tại nữ diễn viên 8X đang tất bật với lịch trình đóng phim và tham gia các chương trình giải trí.

Huỳnh Hiểu Minh kín tiếng sau ly hôn - Ảnh: Internet Cách đây không lâu, Huỳnh Hiểu Minh được cho là đang hẹn hò nữ người mẫu Diệp Kha. Người tình tin đồn của Huỳnh Hiểu Minh hiện là mẹ đơn thân của 2 người con, hiện đang kiếm sống bằng công việc làm người mẫu online. Diệp Kha có nhan sắc nổi bật, từng là hoa khôi của Đại học Thâm Quyến. Cặp đôi để lộ nhiều bằng chứng hẹn hò như thường xuyên check in cùng địa điểm, chụp hình với bánh bao gấu trúc giống hệt nhau. Người đẹp được cho là tình mới của Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh: Internet Sau khi tin đồn lan truyền, Diệp Kha đã xóa hết những bức ảnh có liên quan đến Huỳnh Hiểu Minh trong khi nam tài tử vẫn im hơi lặng tiếng.

Angela Baby hóa 'Mẹ Rồng' đẹp rung động lòng người, nhan sắc ngày càng nâng tầm hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh Angela Baby hiện đang tham gia hai chương trình ăn khách là Keep Running và Manh thám tra án 2. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên đều gây tượng mạnh nhờ ngoại hình trẻ trung, tính cách phóng khoáng, nhiệt tình trong các trò chơi.

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