Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, AngelaBaby liên tiếp gặp nhiều vận rủi: Bị gạch tên khỏi các dự án lớn không thương tiếc

Sao quốc tế 29/05/2022 16:39

Sau khi nói lời chia tay với ông xã nổi tiếng, sự nghiệp diễn xuất lẫn công việc kinh doanh của Angelababy đều đi xuống không phanh.

Thông tin Huỳnh Hiểu Minh nói lời chia tay với Angelababy mặc dù xuất hiện đã lâu nhưng cả 2 vẫn mang đến sự tiếc nuối dành cho những ai là fan hâm mộ của cặp đôi bởi 2 người vốn được xem là cặp trai tài gái sắc đẹp nhất nhì làng giải trí xứ Trung.

Sau khi ly hôn, cả hai đều chung sống trong hòa bình, tập trung cho sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống độc thân. Tuy nhiên, từ ngày chính thức chia tay Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy dường như đang dần mất đi phong độ của mình.

Khi còn bên cạnh chồng cũ, dù diễn xuất khá nhạt nhòa nhưng Angelababy luôn được giao cho những vai chính trong loạt dự án lớn. Nhưng thời gian gần đây, cô nàng đã không còn được ưu ái nhiều khi chỉ được đảm nhận một vai phụ mờ nhạt trong Phong Khởi Lũng Tây. 

Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, AngelaBaby liên tiếp gặp nhiều vận rủi: Bị gạch tên khỏi các dự án lớn không thương tiếc - Ảnh 1
AngelaBaby liên tuc đón nhận những thông tin không hay sau hậu ly hôn - Ảnh: Internet

Không những vậy, việc không còn là thành viên cố định của đội hình Keep Running (Running Man phiên bản Trung Quốc) cũng khiến cho vị thế của nữ diễn viên nổi tiếng ngày nào giờ đây bị lung lay một cách dữ dội.

Mỹ nhân 33 tuổi cũng khiến người hâm mộ lo lắng khi vẻ ngoài của cô đang ngày càng đi xuống một cách trầm trọng thời gian gần đây. 

Dù xuất hiện rạng rỡ với vẻ ngoài long lanh nhưng vóc dáng và thân hình của cô lại bị nhận xét ngày càng gầy gò, thiếu sức sống. Không những thế, bà mẹ một con đang vướng phải lùm xùm về việc thanh tra thuế. Động thái Angelababy cho giải thể 4 công ty đại diện có trụ sở ở Giang Tô, Trung Quốc đã khiến cư dân mạng khắp nơi hoài nghi và bàn tán xôn xao. 

Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, AngelaBaby liên tiếp gặp nhiều vận rủi: Bị gạch tên khỏi các dự án lớn không thương tiếc - Ảnh 2
Nữ diễn viên AngelaBaby - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng có thể Angelababy không liên quan đến việc điều tra thuế trên. Cô chỉ vì một lý do nào đó nên đã giải thể công ty vào đúng dịp các cơ quan quản lý siết chặt việc kiểm soát thuế.Trước thông tin Huỳnh Hiểu Minh có "tình mới", những ai yêu quý cô nàng rõ ràng đang hy vọng người đẹp sẽ có thể vượt qua được gia đoạn khó khăn này để có thể lấy lại sự tự tin vốn có giống như trước đây.

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