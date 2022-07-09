Angelababy đẹp mặn mà ở tuổi 33 trên bìa tạp chí thời trang

Nữ diễn viên Angelababy vừa qua đã xuất hiện vô cùng xinh đẹp và quyến rũ trên tạp chí TrendsHealth số mới nhất.

Bộ ảnh mà Angelababy mới đây thực hiện cùng tạp chí TrendsHealth được chụp tại đảo Tam Á, Hải Nam. Trong những tấm hình này, nữ diễn viên đã thử thách bản thân với nhiều phong cách khác nhau, khi thì trẻ trung năng động, khi nữ tính, khi thì quyến rũ vô cùng.

Angelababy quyến rũ mặn mà trên bìa tạp chí TrendsHealth được chụp tại đảo Tam Á, Hải Nam

Angelababy nói, cô tự thấy bản thân luôn sẵn sàng để trải nghiệm những thứ mới mẻ. Tuy nhiên, trái với thời đôi mươi luôn thấy mọi thứ đáng để thử thách thì ở hiện tại nữ diễn viên đã chín chắn và trưởng thành hơn nên cũng biết chọn lọc những gì tốt nhất cho mình.

Angelababy luôn thích thử thách bản thân với nhiều phong cách khác nhau

Vừa qua, Angelababy đã hoàn tất việc quay hình cho dự án Dáng Hình Tình Yêu với nam thần Lại Quán Lâm. Hiện tại, cô tiếp tục bận rộn với các hoạt động giải trí khác như tham gia show truyền hình, chụp ảnh tạp chí,...

Angelababy chưa công khai bất kỳ 'tình yêu mới' nào sau khi ly hôn

Kể từ sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy chưa công khai bất kỳ người tình nào. Ngoài công việc, đa phần thời gian cô dành để quan tâm cho con trai là bé Tiểu Bọt Biển hiện đang sống cùng ông bà nội.

Ưu tiên hàng đầu hiện tại của Angelababy là phát triển sự nghiệp

Sau nhiều năm bị đóng khung với danh xưng "bình hoa di động", hiện tại Angelababy chú trọng hơn vào chất lượng các tác phẩm sẽ tham gia. Bộ phim Phong Khởi Lũng Tây mà nữ diễn viên góp mặt gần đây được chấm tới 8,1/10 trên nền tảng Douban, nhưng diễn xuất của cô vẫn bị đánh giá là không có nhiều đột phá.

Angelababy chú trọng hơn vào chất lượng các tác phẩm mà bản thân sẽ tham gia

Ảnh: TrendsHealth

Giàu có như AngelaBaby mà lại mặc một chiếc áo xuyên suốt 5 năm nay? Mới đây, Angelababy đã có những chia sẻ về sự khác biệt giữa cuộc sống ngôi sao và bình thường của mình trong một show giải trí không khỏi khiến nhiều người có ánh nhìn khác về nữ diễn viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angelababy-dep-man-ma-o-tuoi-33-tren-bia-tap-chi-thoi-trang-481925.html