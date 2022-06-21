Diễn xuất của Angelababy sau 5 năm trong phim mới cuối cùng cũng đã được công nhận!

Cũng kể từ tác phẩm này, kỹ năng diễn xuất của Angelababy đã thật sự để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, và cũng từ đó trở đi chỉ cần là những tác phẩm có Angelababy diễn chính, không quan tâm có đội hình cực lớn mạnh như thế nào, cũng đều không ít thì nhiều bị đánh giá cực thấp.

Năm 2016, Angelababy và Chung Hán Lương cùng diễn vai chính trong bộ phim ngôn tình cổ trang "Tình trong biển hận" đã nhận được vô số đánh giá của khán giả và phần lớn là những lời chê bai.

Sau 5 năm, bộ phim truyền hình "Dáng vẻ nên có của tình yêu" do Angelababy và Lại Quán Lâm diễn chính mới được lên sóng thời gian gần đây. Nhưng tưởng lần này Angelababy sẽ vẫn như trước không thể thoát khỏi số phận bị đem ra trào phúng.

Vì vậy trong nhiều năm như vậy, kỹ năng diễn xuất của Angelababy luôn là tâm điểm bàn tán của mọi người.

Chỉ không ngờ rằng lần này, kỹ năng diễn xuất của cô cuối cùng cũng được công nhận!

"Dáng vẻ nên có của tình yêu", bộ phim mới được phát sóng được ba ngày, và nhiệt độ nhanh chóng vọt lên vị trí thứ nhất. Đương nhiên rất nhiều người đều dùng một thái độ xem náo nhiệt thảo luận về kỹ năng diễn xuất của Angelababy. Nhưng điều khiến mọi người không thể ngờ là một số khán giả xem phim thật sự đã bị thu hút bởi tình tiết phim. Tất nhiên, kỹ năng diễn xuất của nhân vật chính và nữ chính cũng là một trong những nguyên nhân chính.

Đánh giá về đội của bộ phim cũng dễ thấy đạo diễn đã cố gắng hết sức để duy trì danh tiếng của bộ phim, vì vậy mới có kiểu mô hình người cũ dẫn dắt người mới.

Angelababy có thể xem là lão làng trong làng giải trí, dù kỹ năng diễn xuất ở mức trung bình nhưng độ nổi tiếng của cô thì khỏi phải bàn cộng thêm còn rất nhiều không gian, điều kiện để cải thiện. Còn đối với Lại Quán Lâm có thể xem là người mới, có nhan sắc lẫn cả về lưu lượng, ít nhất anh có thể giữ được sự nhiệt độ thảo luận quan tâm của bộ phim.

Vì vậy xét về tổng thể, cặp đôi Angelababy và Lại Quán Lâm, là một cặp đôi soái ca mỹ nữ, nhan sắc khó mà cưỡng lại được.

Đây hẳn là một trong những lý do tại sao bộ phim lại được yêu thích đến vậy.

Ngoài ra, đề tài về tình chị em vẫn luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm.

Vì vậy, từ những quan điểm này cho tới hiện tại, bộ phim vẫn duy trì được độ thảo luận cao.

Trên thực tế, xét về tổng thể của bộ phim này, dù gì thì đây cũng là một bản làm lại, không có nhiều thay đổi, tình tiết diễn biến khá mượt mà.

Nội dung phim hợp tình hợp lý, muốn bám trụ đến cùng và trở thành tác phẩm thật sự nổi thì còn phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất của các diễn viên.

Trước hết chưa bàn về kỹ năng diễn xuất của các diễn viên khác, chỉ tập trung đánh giá về kỹ năng diễn xuất của Angelababy thì cũng khá nhiều người đã công nhận rằng cô đã tiến bộ rất nhiều.

Và xét từ 3 quan điểm sau đây có thể nhận thấy lần này Angelababy thật sự đã nỗ lực không ít.

1 Giọng nói và lời thoại.

Giọng của Angelababy trong phim quả thực rất đặc biệt.

Giọng nói rất hay, phát âm rõ ràng, có độ nhận biết nhất định, có thể đạt được hiệu quả nghe giọng là biết được là người nào. Và độ xuyên âm cũng khá tốt.

Cộng thêm việc sử dụng đài từ gốc, bầu không khí và nhịp điệu cũng được làm chủ khá tốt. Dù vẫn còn khoảng cách nhất định với một số diễn viên có thực lực.

Nhưng không thể phủ nhận rằng lần này diễn xuất của Angelababy so với trước đây, cô như được tái sinh và thay đổi thành một con người mới.

2 Khí chất và biểu cảm

Dù đã lên chức mẹ nhưng vóc dáng và nhan sắc của cô vẫn được duy trì tương đối tốt, điều đó càng được thể hiện rõ trong bộ phim.

Mặc dù hình ảnh của Angelababy dưới việc lạm dụng bộ lọc có chút không chân thật.Tuy nhiên, xét về hình tượng và khí chất thì cô vẫn giữ phong độ đỉnh như mọi khi.

Ngoài ra, biểu cảm và cảm xúc của Angelababy trong bộ phim lần này được kiểm soát tốt hơn.

Không còn kiểu "nhìn chằm chằm và cười toe toét" như những bộ phim trước, có thể đủ cảm nhận được bộc lộ trạng thái từ nội tâm đi ra. Có thể thấy, cô thật sự đã tiến bộ khá nhiều về kỹ năng diễn xuất và quản lý biểu cảm.

3 Diễn xuất và không gian.

Trong bộ phim, Angelababy vào vai một nhân vật có cuộc sống vô cùng hoàn mỹ và mỹ mãn. Cô theo đuổi chính nghĩa tương trợ, có phong thái của một người phụ nữ kiên cường nghĩa khí, nhưng lại không để tâm đến bản thân.

Đối với Angelababy, vai diễn này có chút cảm giác gần gũi với tính cách ngoài đời của cô

Trong thực tế, đặc biệt là từ "Keep Running", có thể thấy rằng tính cách của Angelababy rất thoải mái vui vẻ.

Có lẽ nhân vật hơi giống với cô ấy, giúp cô phần nào trong thể hiện cảm xúc biểu cảm rất mượt mà, nhưng cũng không cần quá chú ý quá nhiều đến đặc điểm này. Đặc biệt là cảnh cô ấy vừa khóc vừa nghe radio trong xe, thực sự rất tự nhiên. So với những tác phẩm trước của cô, lần này Angelababy quả thực đã tìm được định vị.

Cho dù phong độ của Angelababy về tổng thể không quá tốt, nhưng vượt qua được lần này cũng khá tốt.

Tất nhiên, với lần diễn xuất có bước tiến này của cô cũng cần phải ngày một cải thiện tiến bộ thêm nữa. Hơn nữa, đánh giá của khán giả cũng rất xác đáng. Hầu như mọi người đều nhìn thấy sự tiến bộ của Angelababy trong bộ phim lần này và khen ngợi kỹ năng diễn xuất của cô trên mạng.

Một số netizen thậm chí còn bình luận: "Xem một lượt tám tập, tôi không thể ngừng lại được", "tận lực tiến cử", "Diễn xuất rất tốt không có gì đáng xấu hổ", ...

Thành thật mà nói, đây là đánh giá cao nhất mà Angelababy từng nhận được. Đây cũng là tác phẩm nhận được nhiều lời khen ngợi nhất từ ​​khán giả với điểm đánh giá năm điểm. Vì vậy, lần này cô thực sự đã chăm chỉ rèn luyện khả năng diễn xuất của mình.

Có thể là vì cô muốn chứng tỏ bản thân sau khi rời xa Huỳnh Hiểu Minh, hoặc muốn đối mặt với những khuyết điểm của chính mình. Đó là lý do tại sao cô quyết tâm cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình và quyết định chọn con đường mạnh mẽ.

Nhan sắc của Angelababy quả thật không có gì phải bàn cãi, nhưng thanh xuân cũng không thể mãi duy trì. Không có thực lực nhất định, cho dù có thể chất, tướng mạo tốt đến đâu, nếu không có kiệt tác, không có thực lực, nhất định sẽ có ngày bị đào thải.

Hy vọng rằng Angelababy sẽ tiếp tục chăm chỉ và trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình thật nhiều, có lẽ trong tương lai không xa, cô cũng sẽ trở thành một diễn viên có thực lực trong mắt mọi người, một diễn viên gạo cội.