Loạt tình tiết mới đây được netizen soi ra trong Mộng Hoa Lục lại khiến dân mạng chia ra làm 2 luồng ý kiến trái chiều.

Mộng Hoa Lục hiện đang là bộ phim nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. Trong những tập đầu sức hút của phim là vô cùng lớn khi chỉ trong vòng vài ngày đã có thể phá xô đổ hàng loạt kỷ lục về số lượng người xem. Để có được điều này, phim được nhận xét là có nội dung cực tốt và dàn diễn viên chất lượng. Mộng Hoa Lục đã có sự khởi đầu vô cùng mỹ mãn - Ảnh: Internet Tuy nhiên, càng về sau Mộng Hoa Lục lại vướng phải nhiều rắc rối không đáng có và mới đây nhất chính là việc phim đang bị netizen cho rằng đang quá lê thê và không còn hấp dẫn như ban đầu. Cụ thể, trong một phân cảnh ở quán trà, khi Tống Dẫn Chương (Lâm Duẫn thủ vai) từ chối việc đàn hát và tiếp khách, nữ chính Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) đã ra mặt khuyên nhủ hết lời, lấy lý do nếu Tống Dẫn Chương không hợp tác tiếp khách thì quán trà sẽ không thể tồn tại ở chốn Đông Kinh này.

Hành động này của nữ chính dấy lên không ít những ý kiến trái chiều, họ cho rằng cô nàng bản thân không muốn tiếp khách nhưng lại bắt ép đàn em làm việc trái với lương tâm. Không chỉ có vậy, Triệu Phán Nhi mặc dù được xây dựng như một nữ chính mạnh mẽ, cao cả nhưng có những hành động rất mâu thuẫn như rao giảng đạo lý không nên trông mong dựa dẫm vào người khác nhưng lại nhờ vào cấp dưới ngày xưa của phụ thân để thoát khỏi tiện tịch. Suốt ngày nói mình đã thoát khỏi tiện tịch, là lương dân nhưng rồi khi cô em gái thân thiết nóng lòng muốn tìm cách thoát tịch thì lại khuyên nhủ không nên.

Nhân vật Triệu Phán Nhi khiến netizen nổ ra tranh cãi - Ảnh: Internet Nhiều khán giả đã mỉa mai Mộng Hoa Lục, cho rằng bộ phim không đơn thuần và cao cả như cái mác "nữ nhi giúp nữ nhi" mà nhà sản xuất giới thiệu. Cũng chính vì vậy mà nhiều luồng ý kiến trái chiều đã xuất hiện, một số cho rằng biên kịch đã đưa ra câu chuyện có phần rời rạc và thiếu liên kết, dẫn đến phim kém hấp dẫn. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích thì cũng có một bộ phận khán giả lên tiếng bênh vực Mộng Hoa Lục, cho rằng việc áp đặt quan điểm của thời hiện đại lên một bộ phim lấy bối cảnh xưa là vô nghĩa và thiển cận. Không chỉ có vậy, họ còn cho rằng phần lớn những ý kiến chê bai hiện đang bị antifan ''thôi miên''. Một số bình luận của khán giả về những tình tiết vô lý trong Mộng Hoa Lục: - Chắc đây là lí do tại sao điểm Douban lại mở sớm. Mở trễ xem mấy tập sau này nội dung không ổn thì điểm cao đâu ra. - Mấy tập đầu lúc chưa lên Đông Kinh thì cũng tạm chấp nhận nhưng mà từ khi lên Đông Kinh rồi thì cứ bị sao ấy. Càng ngày càng thấy lê thê. Được cái màu phim với cảnh quay đẹp còn lại thì chưa đọng lại gì. - Nghe thoại mà như kiểu mấy em trà xanh tự đạp người khác nâng bản thân ấy chứ không thấy nữ cường ở đâu. - Đã coi phim từ đầu đến tập 24 thì thấy lúc đầu hay, mấy tập gần đây thì thiết lập tất cả các nhân vật đều rất mâu thuẫn, kì cục. Phán Nhi thấy kiểu trước sau, trong ngoài khá mâu thuẫn; Dẫn Chương thì kiểu như sống một tiên cảnh riêng vậy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mong-hoa-luc-bi-xem-la-phim-co-chua-tinh-tiet-doc-hai-su-dung-dieu-nay-de-cau-diem-cao-tren-bang-xep-hang-477838.html