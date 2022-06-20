Angela Baby bất ngờ bị xóa tên khỏi 3 tác phẩm mới, chuyện gì đang xảy ra?

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung phát hiện Angela Baby không có tên trong danh sách dàn diễn viên ba tác phẩm mới.

Mới đây, blogger đăng loạt bài phát hiện Angela Baby không có tên trong danh sách dàn diễn viên ba tác phẩm mới. Cụ thể, trong trang giới thiệu "Trần Duyên" trên Tencent, trong khi những cái tên khác như Mã Thiên Vũ (nam chính), Ninh Kiều, Tuyên Lộ, Uông Trác Thành,... vẫn xuất hiện, tên của Angela Baby lại vắng mặt.

Tương tự, trong phim truyền hình đóng chính với Nhậm Gia Luân "Mộ Sắc Tâm Ước", phần giới thiệu chỉ thấy tên của Nhậm Gia Luân mà không hề có tên của nữ diễn viên chính. Đáng chú ý, sau đó tên của Nhậm Gia Luân cũng biến mất. Mới nhất, tên của nữ diễn viên cũng "bốc hơi" bí ẩn khỏi phim "Mạn Ảnh Tầm Tung" đóng với Vương An Vũ.

Ngay sau sự việc này, cư dân majgn xứ Trung bày tỏ sự khó hiểu và khong khỏi bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng điều này là lỗi kĩ thuật của các trang phim bởi vì các web khác vẫn còn tên của Angela Baby. Cũng không ít người tỏ ra "cà khịa" nữ diễn viên và cho rằng sắp có "biến lớn" liên quan đến vợ cũng của Huỳnh Hiểu Minh.

Angela Baby là minh tinh hàng đầu Cbiz, những bộ phim và chương trình giải trí có sự góp mặt của cô đều thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả. Vào cuối tháng 1, cô thông báo ly hôn Huỳnh Hiểu Minh. Sau 3 tháng đổ vỡ hôn nhân, cô trở lại màn ảnh với phim Phong Khởi Lũng Tây.

Dàn sao Hoa Ngữ làm thường làm gì ở phim trường? Triệu Lệ Dĩnh ăn bất chấp, Dương Tử làm trò hề, Angela Baby phì phèo khói thuốc Với dàn nghệ sĩ nổi tiếng của Hoa ngữ, phim trường được coi như căn nhà thứ 2 của họ. Thậm chí, có nhiều diễn viên, thời gian họ dành cho các đoàn làm phim lên đến hơn 300 ngày mỗi năm, nhiều hơn là ở nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angela-baby-bat-ngo-bi-xoa-ten-khoi-3-tac-pham-moi-chuyen-gi-dang-xay-ra-477808.html