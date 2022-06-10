Từng bị nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, Angela Baby khẳng định 'chắc nịch': 'Mặt tôi liệu có hỏng hay không, đợi 10 năm sau sẽ rõ'

Sao quốc tế 10/06/2022 20:30

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đăng ảnh so sánh nhan sắc Angela Baby 10 năm trước và hiện tại.

Angela Baby được xem là biểu tượng nhan sắc không chỉ của làng giải trí Hoa ngữ mà còn cả của showbiz châu Á. Tuy nhiên, ngay từ khi ra mắt và nổi tiếng, người đẹp vướng vô số nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, bởi gương mặt ngày càng trở nên hoàn mỹ và xinh đẹp, trong khi đó, ảnh quá khứ lại tạo cảm giác "không hề ăn nhập gì" với hình ảnh hiện tại.

Tuy nhiên, dù 10 năm trôi qua, sắc đẹp nữ diễn viên không mấy thay đổi. Nhiều cư dân mạng hết lời khen ngợi ngoại hình đẹp bất chấp thời gian của Angela Baby. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng còn "đào" lại bài phỏng vấn của người đẹp Vân Trung Ca 10 năm trước về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ.

Từng bị nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, Angela Baby khẳng định 'chắc nịch': 'Mặt tôi liệu có hỏng hay không, đợi 10 năm sau sẽ rõ' - Ảnh 1Từng bị nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, Angela Baby khẳng định 'chắc nịch': 'Mặt tôi liệu có hỏng hay không, đợi 10 năm sau sẽ rõ' - Ảnh 2

Vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh đã khôn khéo đáp trả: "Ngày trước tôi vô cùng tức giận, bởi vì có rất nhiều bạn bè mới quen hỏi tôi liệu có từng phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Chuyện phiền phức này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Tôi ra mắt từ năm 14 tuổi, đến khi 17, 18 đã bắt đầu bị đồn chuyện này, đến giờ cũng quen rồi. Tôi đã nghĩ thông suốt, chỉ cần họ không quá đáng thì cứ để mặc họ thích nói sao cũng được, tôi cũng không tổn hại chút nào. Có người trên mạng nói chờ 10 năm nữa mặt tôi thế nào cũng hỏng. Tôi cảm thấy rất buồn cười, 10 năm nữa mặt có hỏng cũng là chuyện của riêng tôi. Dù sao thì ai nói gì tôi cũng chẳng sợ. Mặt tôi liệu có hỏng hay không, đợi 10 năm sau sẽ rõ".

Từng bị nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, Angela Baby khẳng định 'chắc nịch': 'Mặt tôi liệu có hỏng hay không, đợi 10 năm sau sẽ rõ' - Ảnh 3

Theo kết quả thẩm định được công bố, khuôn mặt sao nữ chưa từng có sự can thiệp dao kéo. Các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ Kỳ Tá Lương, hai mí mắt, khóe mắt và khoang miệng của Angela Baby đều bình thường, không phát hiện vết mổ. 

Thời kỳ người đẹp vướng chỉ trích vì phủ nhận tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ cũng là lúc nhan sắc Angela Baby trở nên hoàn hảo, sự nghiệp của cô vì thế cũng "lên như diều gặp gió". Đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao thanh thoát, đôi môi căng mọng khiến ai cũng phải ghen tị của "bà mẹ một con".

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