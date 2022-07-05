Giàu có như AngelaBaby mà lại mặc một chiếc áo xuyên suốt 5 năm nay?

Sao quốc tế 05/07/2022 15:13

Mới đây, Angelababy đã có những chia sẻ về sự khác biệt giữa cuộc sống ngôi sao và bình thường của mình trong một show giải trí không khỏi khiến nhiều người có ánh nhìn khác về nữ diễn viên.

Mới đây, trong show truyền hình "Manh Thám Tra Án", nữ diễn viên nổi tiếng Angelababy đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi có cuộc nói chuyện với Trương Đại Đại về sự khác biệt giữa cuộc sống ngôi sao và bình thường.

Những lời chia sẻ của bà xã cũ Huỳnh Hiểu Minh nhanh chóng gây chú ý và trở thành một chủ đề bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn xã hội Cbiz thời gian vừa qua. 

Giàu có như AngelaBaby mà lại mặc một chiếc áo xuyên suốt 5 năm nay? - Ảnh 1
Nữ diễn viên AngelaBaby - Ảnh: Internet

Theo đó, Angelababy thừa nhận mình có thể giữ mặc một bộ quần áo lên đến 5 năm.

Cụ thể, MC Trương Đại Đại đã nói rằng: "Angela Baby trong show và ngoài đời như hai người khác nhau hoàn toàn. Như cô ấy có thể mặc một cái áo T-shirt trong 5 năm liền. Nhưng một khi đến những chương trình như thế này, cô ấy lại trở thành một ngôi sao thứ thiệt".

Cô nàng ngay sau đó đã giải thích rằng: "Những trang phục tôi mặc lên show là đồ đi mượn hết".

Nam MC của Manh Thám Tra Án tiếp tục cảm thán: "Không tính trong show thì thử nhìn những trang phục thảm đỏ của Angelababy cũng thấy xinh ghê á".

Giàu có như AngelaBaby mà lại mặc một chiếc áo xuyên suốt 5 năm nay? - Ảnh 2
AngelaBaby là 1 trong số ít những ngôi sao nổi tiếng có cuộc sống vô cùng bình dị - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên đã nhấn mạnh lại: "Thực ra những trang phục đó đều là đồ đi mượn. Tôi có thể mặc những mẫu mã mới nhất, nhưng tôi vẫn thích mặc đồ cũ của mình".

Chứng kiến sự bình dị đến từ một trong những ngôi sao nổi tiếng tại Cbiz, nhiều người không khỏi phần bất ngờ và có một ánh nhìn khác hoàn toàn về AngelaBaby. 

- Muốn biết đồ của bả hay không thì cứ nhìn đôi giày là thấy. Không phải fan mà nhìn đôi cao gót màu bạc của bả cũng còn quen mắt.

- Mấy ảnh chụp ở sân bay với lúc đưa con đi chơi nhìn giản dị mà vẫn toát lên khí chất người nổi tiếng.

Angelababy là nữ diễn viên, người mẫu nổi tiếng của Trung Quốc. Cô từng góp mặt trong rất nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình đình đám như: Lần Đầu Tiên, Vân Trung Ca, Bên Nhau Trọn Đời, Người Bạn Thật Sự Của Tôi,...

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