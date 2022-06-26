Dáng Hình Tình Yêu: AngelaBaby gây bất ngờ với màn diễn xuất ấn tượng, sự kỳ vọng của người hâm mộ cuối cùng được đền đáp hay chăng?

Sao quốc tế 26/06/2022 19:30

Cặp đôi Angelababy - Lại Quán Lâm bùng nổ phản ứng hóa học trong phim truyền hình Dáng Hình Tình Yêu khiến netizen không khỏi phần thích thú.

Bên cạnh loạt dự án cổ trang được đầu tư khủng, phim thuộc thể loại hiện đại về tình chị em - Dáng Hình Tình Yêu cũng đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Angelababy sau Phong Khởi Lũng Tây.

Như thể đập tan sự hoài nghi từ phía người hâm mộ, 2 tập đầu của Dáng Hình Tình Yêu đã thực sự khiến cho netizen không khỏi phần phấn khích trước sự tương tác hóa học bùng nổ từ AngelaBaby và Lại Quán Lâm

Dáng Hình Tình Yêu: AngelaBaby gây bất ngờ với màn diễn xuất ấn tượng, sự kỳ vọng của người hâm mộ cuối cùng được đền đáp hay chăng? - Ảnh 1
AngelaBaBy và Lại Quán Lâm - Ảnh: Internet

Ngay sau khi phim lên sóng, phản ứng hóa học của cặp đôi Angelababy - Lại Quán Lâm khiến công chúng bấn loạn. Dẫu cho mô típ của phim bị chê cũ kỹ không có phần mới mẻ nhưng một số người vẫn lên tiếng ủng hộ nhiệt tình khi được chứng kiến sự hiểu nhau đến từng chi tiếc của cặp đôi chính. 

Được biết, Angelababy hơn Lại Quán Lâm đến 12 tuổi, nhưng nhờ vẻ ngoài trẻ trung khiến cô trông khá vừa vặn khi "yêu đương" với đàn em. 

Dáng Hình Tình Yêu: AngelaBaby gây bất ngờ với màn diễn xuất ấn tượng, sự kỳ vọng của người hâm mộ cuối cùng được đền đáp hay chăng? - Ảnh 2

Dáng Hình Tình Yêu: AngelaBaby gây bất ngờ với màn diễn xuất ấn tượng, sự kỳ vọng của người hâm mộ cuối cùng được đền đáp hay chăng? - Ảnh 3
Phân đoạn ngọt ngào của cả 2 trong phim - Ảnh: Internet

Đặc biệt, những cảnh hôn ngọt ngào của cặp đôi khiến ai nhìn qua cũng khó tin sự chênh lệch về tuổi tác giữa họ. 

Một số bình luận của khán giả về sự thể hiện của Angelababy - Lại Quán Lâm:

- Đôi này ban đầu tưởng không hợp, cuối cùng chemistry tràn màn hình luôn.

- Sức chịu đựng của tụi em có giới hạn, ngọt muốn sâu răng.

- Đừng xem đánh giá, hãy xem phim và cảm nhận.

- Không nói tưởng chênh nhau tầm 5 tuổi thôi đó.

Phim Dáng Hình Tình Yêu có nội dung xoay quanh mối tình chị em giữa Doãn Diệc Khả (Angelababy) và Từ Quang Hề (Lại Quán Lâm). Sau khi Từ Quang Hề về nước, cặp đôi bất ngờ gặp nhau và chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương.

Dáng Hình Tình Yêu được xem là dự án giúp Angelababy lấy lại phong độ, thoát mác "bình hoa di động". Vai diễn trong phim cũng được kỳ vọng sẽ nâng tầm diễn xuất của nam thần Lại Quán Lâm. Khán giả rất trông chờ sự thể hiện của cặp đôi trong những tập tiếp theo.

 

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