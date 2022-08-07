Dương Tử bị Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' sau khi Tinh Hán Xán Lạn phát sóng 'đối đầu' với Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai và Tinh Hán Xán Lạn hiện đang là hai bộ phim thay phiên nhau thống lĩnh các bảng xếp hạng phim truyền hình Hoa ngữ.

Trầm Vụn Hương Phai và Tinh Hán Xán Lạn hiện đang là hai bộ phim thay phiên nhau thống lĩnh các bảng xếp hạng phim truyền hình Hoa ngữ. Cùng là dự án lớn của các nền tảng, lại được lên sóng cùng thời điểm, hai bộ phim sẽ không tránh khỏi việc bị đem ra so sánh. Cụ thể, những số liệu liên quan đến hai bộ phim cũng được công bố. Dẫn đầu bảng chiếu phim nền tảng không bất ngờ đó là Tinh Hán Xán Lạn, chỉ số nhân vật của Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi thủ vai) là 9.09, xếp vị trí thứ nhất, nhân vật của Triệu Lộ Tư, Trình Thiếu Thương, đạt 9.06 điểm, bám đuổi sát nút. Đây cũng chính là ngày thứ 2 chỉ số webdrama của Tinh Hán Xán Lạn phá 90 và chỉ số nhân vật cả nam nữ chính đều phá 9.

Trầm Vụn Hương Phai cũng không hề kém cạnh khi xếp ở vị trí thứ 2 bảng chiếu phim nền tảng, chỉ số nhân vật Ứng Uyên/ Đường Châu (Thành Nghị thủ vai) đạt 9.01, xếp ở vị trí thứ 3, trong khi đó. nhân vật Nhan Đàm do Dương Tử thủ vai lại chỉ xếp vị trí thứ 4 với 8.94 điểm. Với thành tích trên, Thành Nghị đã chính thức phá 9 khi phim mới phát sóng được 15 ngày. Kết quả cho thấy, Tinh Hán Xán Lạn đang giành được phần thắng trước đối thủ nặng ký Trầm Vụn Hương Phai. Sau khi phát sóng, Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử nhiều lần khiến khán giả thất vọng vì chất lượng phim lẫn diễn xuất của hai diễn viên chính. Trong khi đó, Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính lại ngày càng thu hút được đông đảo khán giả với kịch bản hấp dẫn và dàn diễn viên vào vai ổn định.

Cộng đồng mạng lại được dịp mỉa mai Dương Tử, cho rằng cô nàng đã hết thời đóng phim cổ trang vì để Triệu Lộ Tư vượt mặt, thậm chí còn để thua kém cả đồng nghiệp kém nổi hơn, Thành Nghị. Bằng chứng là nhân vật mà cô nàng đảm nhận trong Trầm Vụn Hương Phai chỉ xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng chỉ số nhân vật, mặc dù đây là nhân vật chính của một dự án cấp S . Tuy nhiên, khán giả vẫn còn là quá sớm để đánh giá mức độ thành công của một tác phẩm chỉ trong thời gian ngắn sau khi lên sóng, chính vì vậy, Trầm Vụn Hương Phai và Dương Tử vẫn có thể hy vọng vào giai đoạn sau.

Dương Tử bất ngờ bị so sánh giống với Cúc Tịnh Y chỉ vì điều này? Tạo hình giả trai mới đây của Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai lại tiếp tục bị đem ra làm đề tài bàn tán trong cộng đồng xứ Trung.

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