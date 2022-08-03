Hậu bê bối khinh thường đàn em, Lạt Mục Dương Tử mất vai trong Dữ Phượng Hành?

Sao quốc tế 03/08/2022 18:11

Sau những bê bối gần đây của mình, nữ diễn viên Lạt Mục Dương Tử có khả năng sẽ bị xóa khỏi dự án Dữ Phượng Hành.

Lạt Mục Dương Tử thời gian gần đây là một cái tên khá ồn ào khi liên tục vướng vào hàng loạt rắc rối. Gần đây nhất, nữ diễn viên đã gây tranh cãi liên quan đến nam ca sĩ thần tượng Patrick của nhóm nhạc INTO1.

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Lạt Mục Dương Tử bị phát hiện rao bán album của INTO1 được Patrick tận tay ký và gửi tặng - Ảnh: Internet

Theo đó, cộng đồng mạng đã vô tình phát hiện album của INTO1 được Patrick tận tay ký và gửi tặng cho Lạt Mục Dương Tử bị rao bán trên mạng xã hội. Khi vụ việc bị phanh phui, nữ diễn viên đã khẳng định bản thân vô can và mọi việc là do trợ lý đã lấy nhầm đồ. Tuy nhiên, netizen đã nhanh chóng tìm ra bằng chức cô mới là người rao bán album này.

Lạt Mục Dương Tử sau đó đã lên tiếng xin lỗi Patrick và được nam ca sĩ chấp nhận. Tuy nhiên, lời xin lỗi này của cô vẫn chưa xoa dịu được cộng đồng người hâm mộ của Patrick và INTO1.

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Nhiều khả năng, vai diễn của Lạt Mục Dương Tử trong Dữ Phượng Hành sẽ bị thay thế - Ảnh: Internet

Theo một nguồn tin, vì bê bối khinh thường đàn em trên mà Lạt Mục Dương Tử có khả năng sẽ "bị đá" khỏi dự án cổ trang Dữ Phượng Hành. Nếu không có gì thay đổi thì vai diễn của cô sẽ bị đổi sang một diễn viên khác dưới trướng Hoa Nghị. Vì thời gian gần đây, ê-kíp tập trung quay các cảnh có Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh nên cảnh của Lạt Mục Dương Tử khá ít, có thể đổi người.

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Nguồn tin này cũng tiết lộ, nữ hai thuộc Hoa Nghị còn nam hai là người được Quang Tuyến nâng đỡ. Phía Tân Lệ đặc biệt coi trọng dự án Dữ Phượng Hành nên rất cẩn trọng trong từng khâu sản xuất. Ngay cả tổ hậu kỳ của bộ phim cũng được mời từ đoàn phim Chiến Lang 2Hương Mật Tựa Khói Sương.

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Từ khóa:   Lạt Mục Dương Tử Dữ Phượng Hành INTO1 sao Hoa ngữ sao châu Á

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