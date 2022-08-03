Nữ ca sĩ thần tượng bị sa thải vì quay lén và phát tán clip nhạy cảm của bạn cùng phòng

Sau khi vụ việc Chu Lực Duy quay lén bạn cùng phòng tắm được phanh phui, công ty chủ quản cũng đưa ra quyết định sẽ sa thải cô.

Theo truyền thông Trung Hoa, vào ngày 2/8 vừa qua, công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Siba Bắc Kinh đã ra văn bản chính thức với nội dung là thông báo hủy tư cách thành viên nhóm nhạc BEJ48 của nữ ca sĩ Chu Lực Duy.

Chu Lực Duy bị tố quay lén bạn cùng phòng tắm - Ảnh: Internet

Phía công ty cho biết, họ và các thành viên của BEJ48 cam kết rằng sẽ luôn tôn trọng các giá trị đúng đắn, đặc biệt là đối với phát nữ, vì vậy họ không đồng tình với việc làm của Chu Lực Duy nên đưa ra quyết định sẽ sa thải cô.

Trước đó, vào ngày 1/8, một cô gái đã lên tiếng tố cáo Chu Lực Duy quay lén cảnh cô tắm và gửi cho bạn trai của Chu. Sau khi phát hiện sự việc, Chu Lực Duy đã nói rằng mình bị bạn trai ép làm việc đó.

Chu Lực Duy bị tước tư cách thành viên của BEJ48 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi cô gái trao đổi và yêu cầu người bạn trai xóa đi video thì người này xóa đi WeChat của cô và ngừng liên lạc. Khi cô gái làm căng lên thì Chu Lực Duy và cả ban trai xóa hết bằng chứng đi.

Nạn nhân sau đó đã đưa ra quyết định lên tiếng vì không muốn có ai phải giống mình, bị Chu Lực Duy và gã bạn trai hãm hại. Cô viết: "Tôi không cần bất kỳ khoản bồi thường nào nhưng không muốn một người như vậy trở thành hình mẫu cho người khác dưới danh nghĩa thần tượng".

Phía Chu Lực Duy sau đó đã thừa nhận và cho hay sự việc đã xảy ra vào tận 2 năm về trước. Nữ ca sĩ hiện đang chịu sức ép nặng nề từ dư luận.

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