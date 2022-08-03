Nữ ca sĩ thần tượng bị sa thải vì quay lén và phát tán clip nhạy cảm của bạn cùng phòng

Sao quốc tế 03/08/2022 17:26

Sau khi vụ việc Chu Lực Duy quay lén bạn cùng phòng tắm được phanh phui, công ty chủ quản cũng đưa ra quyết định sẽ sa thải cô.

Theo truyền thông Trung Hoa, vào ngày 2/8 vừa qua, công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Siba Bắc Kinh đã ra văn bản chính thức với nội dung là thông báo hủy tư cách thành viên nhóm nhạc BEJ48 của nữ ca sĩ Chu Lực Duy.

chu luc duy 1
Chu Lực Duy bị tố quay lén bạn cùng phòng tắm - Ảnh: Internet

Phía công ty cho biết, họ và các thành viên của BEJ48 cam kết rằng sẽ luôn tôn trọng các giá trị đúng đắn, đặc biệt là đối với phát nữ, vì vậy họ không đồng tình với việc làm của Chu Lực Duy nên đưa ra quyết định sẽ sa thải cô.

Trước đó, vào ngày 1/8, một cô gái đã lên tiếng tố cáo Chu Lực Duy quay lén cảnh cô tắm và gửi cho bạn trai của Chu. Sau khi phát hiện sự việc, Chu Lực Duy đã nói rằng mình bị bạn trai ép làm việc đó.

chu luc duy 2
Chu Lực Duy bị tước tư cách thành viên của BEJ48 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi cô gái trao đổi và yêu cầu người bạn trai xóa đi video thì người này xóa đi WeChat của cô và ngừng liên lạc. Khi cô gái làm căng lên thì Chu Lực Duy và cả ban trai xóa hết bằng chứng đi.

Nạn nhân sau đó đã đưa ra quyết định lên tiếng vì không muốn có ai phải giống mình, bị Chu Lực Duy và gã bạn trai hãm hại. Cô viết: "Tôi không cần bất kỳ khoản bồi thường nào nhưng không muốn một người như vậy trở thành hình mẫu cho người khác dưới danh nghĩa thần tượng".

Phía Chu Lực Duy sau đó đã thừa nhận và cho hay sự việc đã xảy ra vào tận 2 năm về trước. Nữ ca sĩ hiện đang chịu sức ép nặng nề từ dư luận.

Giả Nãi Lượng lại vướng bê bối vì tham vọng kiếm tiền

Giả Nãi Lượng lại vướng bê bối vì tham vọng kiếm tiền

Giả Nãi Lượng liên tiếp vướng vào bê bối kinh doanh, khiến danh tiếng bị ảnh hưởng.

Xem thêm
Từ khóa:   Chu Lực Duy BEJ48 Cbiz sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Giả Nãi Lượng lại vướng bê bối vì tham vọng kiếm tiền

Giả Nãi Lượng lại vướng bê bối vì tham vọng kiếm tiền

Viên Băng Nghiên trốn thuế, phim của Dương Mịch, Cung Tuấn bị vạ lây nặng nề

Viên Băng Nghiên trốn thuế, phim của Dương Mịch, Cung Tuấn bị vạ lây nặng nề

Dương Tử lỡ spoil kết cục của nhân vật trong Trầm Vụn Hương Phai trong buổi tuyên truyền phim

Dương Tử lỡ spoil kết cục của nhân vật trong Trầm Vụn Hương Phai trong buổi tuyên truyền phim

Vẻ đẹp mong manh của Lý Thấm đối lập với Nhậm Gia Luân đầy sát khí trong Thỉnh Quân

Vẻ đẹp mong manh của Lý Thấm đối lập với Nhậm Gia Luân đầy sát khí trong Thỉnh Quân

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh được “xuất ngoại”, fan lấy làm tự hào

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh được “xuất ngoại”, fan lấy làm tự hào

Lộ ảnh mặc hỉ phục nhưng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi lại bị fan đoán trước không cưới được nhau?

Lộ ảnh mặc hỉ phục nhưng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi lại bị fan đoán trước không cưới được nhau?

TIN MỚI NHẤT

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 5 giờ 17 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 6 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI