Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh được “xuất ngoại”, fan lấy làm tự hào

Triệu Lệ dĩnh là nữ diễn viên điện ảnh Hoa ngữ nổi tiếng, có trong tay một gia tài các bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh khủng. Năm 2022 là một năm nhiều thành công của nữ diễn viên khi bộ phim vừa ra mắt đã được công chiếu trên thị trường phim ảnh các nước.

Triệu Lệ Dĩnh được xem là diễn viên thành công bậc nhất lứa tiểu Hoa 85 với gia tài phim ảnh đồ sộ cùng thành tích đáng ngưỡng mộ. Cô nàng gây chú ý với nhiều bộ phim đình đám, nổi tiếng khắp Châu Á như: Tân Hoàn Châu Cách Cách, Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện, Hoa Thiên Cốt,... Triệu Lệ Dĩnh là một nữ diên viên nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ Bộ phim truyền hình mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh mang tên “Hạnh Phúc Đến Vạn Gia” đã chính thức được xuất ngoại sau một thời gian công chiếu trên thị trường phim ảnh Trung Quốc. Như vậy, sau Địch Lệ Nhiệt Ba được xuất ngoại với bộ phim “Em là niềm kiêu hãnh của anh” tại Nhật Bản, Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên Trung Quốc tiếp theo nhận tin vui khi "đứa con tinh thần" đã được xuất ngoại ra thị trường quốc tế.

Bộ phim "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" đang làm mưa làm gió Cụ thể, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin phim “Hạnh Phúc Đến Vạn Gia” do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính sẽ lên sóng trên một kênh truyền hình tại Malaysia vào cuối tháng 7 này vào lúc 6 giờ tối hằng ngày (theo giờ Malaysia). Một lần nữa tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh lại tiếp tục vươn xa hơn, nữ diễn viên vẫn khẳng định được sức ảnh hưởng của một đàn chị làm nghề lâu năm không kém cạnh bất kỳ một diễn viên trẻ tuổi nào. Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh trong phim “Hạnh Phúc Đến Vạn Gia” với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh có thể nói là thành công rực rỡ. Khán giả Trung Quốc bày tỏ niềm tự hào với Triệu Lệ Dĩnh khi danh tiếng của cô nàng ngày càng có vị thế trên thị trường phim ảnh Châu Á.

Cô nàng đã đem đến thành công lớn cho bộ phim Được biết sau “Hạnh Phúc Đến Vạn Gia”, Triệu Lệ Dĩnh đang ghi hình và chuẩn bị ra mắt công chúng phim cổ trang “Dữ Phượng Hành”. Công chúng vẫn rất mong chờ sự đột phá của cô nàng trong bộ phim sắp tới, hy vọng nàng Hoa Đán sẽ tiếp tục oanh tạc trên thị trường phim ảnh Trung Quốc nói riêng và Châu Á nói chung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phim-moi-cua-trieu-le-dinh-duoc-xuat-ngoai-fan-lay-lam-tu-hao-487906.html