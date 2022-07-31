TOP những diễn viên nói không với học nghệ thuật nhưng vẫn làm diễn viên nổi tiếng đình đám: Triệu Lệ Dĩnh chễm chệ vị trí số 1

Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Chiến… là những minh tinh ưu tú nhất nhì Cbiz gây bất ngờ khi không theo học nghệ thuật nhưng vẫn trở thành diễn viên nổi tiếng.

Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba... đều được biết đến là sinh viên của những đại học nghệ thuật hàng đầu Trung Quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những cái tên đình đám đó, có không ít minh tinh Hoa ngữ dù không được đào tạo bài bản vẫn trở thành diễn viên nổi tiếng. 1. Triệu Lệ Dĩnh Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Dẫn đầu trong danh sách này đương nhiên không ai khác ngoài ''nữ hoàng rating'' Triệu Lệ Dĩnh. Nổi tiếng với câu chuyện đi lên từ hai bàn tay trắng, nữ diễn viên là minh chứng hùng hồn nhất cho câu nói ''nghệ chọn người chứ người không chọn nghề''. Cụ thể, sinh ra ở vùng quê nghèo, nàng tiểu hoa chỉ tốt nghiệp cấp 3 tại một trường Kỹ thuật của tỉnh Hà Bắc, cô cũng không học lên đại học mà trực tiếp đi làm.

Sau này, khi tham gia cuộc thi tìm kiếm ngôi sao của Yahoo và giành ngôi vị cao nhất, Triệu Lệ Dĩnh mới bén duyên với nghiệp diễn và bước chân vào showbiz. 2. Triệu Lộ Tư Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Đàn em của Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư cũng là một diễn viên không chuyên. Cô nàng học tại Trường Trung cấp Trực thuộc Đại học Giao thông Tây Nam, sau đó theo học Khoa Thời trang và Người mẫu Đại học Minh Đạo. Cô nàng còn cho biết bản thân chưa từng nghĩ sẽ trở thành một diễn viên.

Cô nàng bắt đầu được chú ý sau vai diễn trong Phượng Tù Hoàng, Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta. Dù cho đã trải qua khoảng thời gian khá vất vả để chứng tỏ thực lực trong mắt người hâm mộ, cộng thêm việc không theo học trường lớp diễn xuất nào cũng khiến cho cô nàng mất khá nhiều thời gian để có cho mình vai diễn chính ấn tượng trong Tinh Hán Xán Lạn vừa qua. 3. Tiêu Chiến Tiêu Chiến - Ảnh: Internet Trước khi trở thành diễn viên, Tiêu Chiến từng theo học tại Học viện Thiết kế - Nghệ thuật trực thuộc Đại học Công thương Trùng Khánh. May mắn thay, cơ duyên đã đưa anh tới với làng giải trí và nhanh chóng nhận được tình yêu của khán giả sau khi rẽ hướng sang diễn xuất. Cư dân mạng đều cảm thán gương mặt và chiều cao của Tiêu Chiến sinh ra chính là để trở thành minh tinh chứ không phải designer như đúng ngành anh học.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-nhung-dien-vien-noi-khong-voi-hoc-nghe-thuat-nhung-van-lam-dien-vien-noi-tieng-dinh-dam-trieu-le-dinh-chem-che-vi-tri-so-1-487453.html