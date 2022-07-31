TOP những diễn viên nói không với học nghệ thuật nhưng vẫn làm diễn viên nổi tiếng đình đám: Triệu Lệ Dĩnh chễm chệ vị trí số 1

Sao quốc tế 31/07/2022 23:05

Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Chiến… là những minh tinh ưu tú nhất nhì Cbiz gây bất ngờ khi không theo học nghệ thuật nhưng vẫn trở thành diễn viên nổi tiếng.

Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba... đều được biết đến là sinh viên của những đại học nghệ thuật hàng đầu Trung Quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những cái tên đình đám đó, có không ít minh tinh Hoa ngữ dù không được đào tạo bài bản vẫn trở thành diễn viên nổi tiếng. 

1. Triệu Lệ Dĩnh

TOP những diễn viên nói không với học nghệ thuật nhưng vẫn làm diễn viên nổi tiếng đình đám: Triệu Lệ Dĩnh chễm chệ vị trí số 1 - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Dẫn đầu trong danh sách này đương nhiên không ai khác ngoài ''nữ hoàng rating'' Triệu Lệ Dĩnh. Nổi tiếng với câu chuyện đi lên từ hai bàn tay trắng, nữ diễn viên là minh chứng hùng hồn nhất cho câu nói ''nghệ chọn người chứ người không chọn nghề''. Cụ thể, sinh ra ở vùng quê nghèo, nàng tiểu hoa chỉ tốt nghiệp cấp 3 tại một trường Kỹ thuật của tỉnh Hà Bắc, cô cũng không học lên đại học mà trực tiếp đi làm.  

Sau này, khi tham gia cuộc thi tìm kiếm ngôi sao của Yahoo và giành ngôi vị cao nhất, Triệu Lệ Dĩnh mới bén duyên với nghiệp diễn và bước chân vào showbiz. 

2. Triệu Lộ Tư

TOP những diễn viên nói không với học nghệ thuật nhưng vẫn làm diễn viên nổi tiếng đình đám: Triệu Lệ Dĩnh chễm chệ vị trí số 1 - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Đàn em của Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư cũng là một diễn viên không chuyên. Cô nàng học tại Trường Trung cấp Trực thuộc Đại học Giao thông Tây Nam, sau đó theo học Khoa Thời trang và Người mẫu Đại học Minh Đạo. Cô nàng còn cho biết bản thân chưa từng nghĩ sẽ trở thành một diễn viên. 

Cô nàng bắt đầu được chú ý sau vai diễn trong Phượng Tù Hoàng, Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta. Dù cho đã trải qua khoảng thời gian khá vất vả để chứng tỏ thực lực trong mắt người hâm mộ, cộng thêm việc không theo học trường lớp diễn xuất nào cũng khiến cho cô nàng mất khá nhiều thời gian để có cho mình vai diễn chính ấn tượng trong Tinh Hán Xán Lạn vừa qua. 

3. Tiêu Chiến

TOP những diễn viên nói không với học nghệ thuật nhưng vẫn làm diễn viên nổi tiếng đình đám: Triệu Lệ Dĩnh chễm chệ vị trí số 1 - Ảnh 3
Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Trước khi trở thành diễn viên, Tiêu Chiến từng theo học tại Học viện Thiết kế - Nghệ thuật trực thuộc Đại học Công thương Trùng Khánh.

May mắn thay, cơ duyên đã đưa anh tới với làng giải trí và nhanh chóng nhận được tình yêu của khán giả sau khi rẽ hướng sang diễn xuất. Cư dân mạng đều cảm thán gương mặt và chiều cao của Tiêu Chiến sinh ra chính là để trở thành minh tinh chứ không phải designer như đúng ngành anh học.

Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Triệu Lộ Tư Tiêu Chiến sao châu á sao Hoa Ngữ

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh chính thức thắng kiện, netizen thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng thần tượng cũng được trả lại sự trong sạch

Triệu Lệ Dĩnh chính thức thắng kiện, netizen thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng thần tượng cũng được trả lại sự trong sạch

Điểm mặt những nữ diễn viên có mức thù lao cao nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh đương nhiên góp mặt, netizen bất ngờ với cái tên này

Điểm mặt những nữ diễn viên có mức thù lao cao nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh đương nhiên góp mặt, netizen bất ngờ với cái tên này

Sự nghiệp của dàn hoa đán hậu 85: Triệu Lệ Dĩnh sáng nhất, Đường Yên khiến netizen tiếc nuối với quyết định tạm gác sự nghiệp

Sự nghiệp của dàn hoa đán hậu 85: Triệu Lệ Dĩnh sáng nhất, Đường Yên khiến netizen tiếc nuối với quyết định tạm gác sự nghiệp

Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục được lựa chọn là nữ chính trong phim chính kịch tại Cbiz?

Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục được lựa chọn là nữ chính trong phim chính kịch tại Cbiz?

Bất ngờ với bộ phim ăn đứt hoàn toàn dự án của Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi

Bất ngờ với bộ phim ăn đứt hoàn toàn dự án của Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi

Cùng ăn diện cầm cúp Kim Ưng nhưng 2 sao nữ này lại mang số phận trái ngược hoàn toàn, Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi, Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị chê bai

Cùng ăn diện cầm cúp Kim Ưng nhưng 2 sao nữ này lại mang số phận trái ngược hoàn toàn, Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi, Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị chê bai

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 46 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 5 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 46 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 46 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 7 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI