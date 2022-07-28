Một blogger nổi tiếng vừa tiết lộ trên fanpage, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đang là 2 cái tên nằm trong top những diễn viên nữ có cát-xê cao nhất Cbiz.

Trong bất kỳ lĩnh vực nào, thì chuyện tiền nông luôn là điều được rất nhiều người quan tâm và chú ý đến bởi đơn giải một điều, số tiền mà bạn được hưởng sẽ tương ứng với những giá trị mà bạn tạo ra. Vũ trụ phim ảnh cũng không phải ngoại lệ, câu chuyện về tiền cát sê của những ngôi sao hàng đầu thế giới luôn là chủ đề hot được rất nhiều người bàn tán và chưa bao giờ lỗi thời theo năm tháng. Mới đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền bài đăng của blogger liên quan đến mức cát-xê của các nữ diễn viên hàng đầu Cbiz hiện nay. Trong đó, 3 gương mặt được trả thù lao đóng phim cao nhất đều thuộc hàng tiểu Hoa 85 - Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch và Lưu Diệc Phi.

Nữ diễn viên Dương Mịch - Ảnh: Internet Cụ thể, nguồn tin cho biết, 3 diễn viên có cát-xê cao nhất hiện nay của màn ảnh Hoa ngữ đều thuộc lứa tiểu Hoa 85. Tuy nhiên, cũng trong bài viết nay nam blogger nổi tiếng không thể đưa ra từng con số chính xác cụ thể của từng nữ diễn viên. Bên cạnh đó, blogger cũng đưa ra nhiều nguyên nhân dẫn đến việc 3 nữ thần kể trên được săn đón với mức cát-xê cao chót vót. Với Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch, việc 2 nữ minh tinh màn ảnh này được hưởng mức thù lao hậu hĩnh nhất nhì Cbiz là điều mà các netizen hoàn toàn dễ hiểu khi cả 2 đều là nữ diễn viên có thực lực.

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Bằng chứng là Dương Mịch được xem là "chị đại" Gia Hành với dàn bom tấn truyền hình thì Triệu Lệ Dĩnh cũng dẫn đầu Cbiz với việc lập kỷ lục về lượt xem trực tuyến. Cô sớm khẳng định tầm ảnh hưởng khi giữ chức vụ cao trong một hiệp hội điện ảnh. Nữ diễn viên Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet Riêng trường hợp của Lưu Diệc Phi, blogger nhận thấy cô khó bì kịp hai mỹ nhân kể trên về gia tài phim ảnh lẫn khả năng diễn xuất, nhưng "thần tiên tỷ tỷ" lại được quốc dân độ khá cao. Dù thông tin và bài phân tích trên của blogger chỉ mang tính tham khảo, chưa được các diễn viên xác nhận nhưng cư dân mang đã bàn luận xôn xao. Bên cạnh đó, công chúng cũng kỳ vọng các thế hệ tiểu Hoa về sau như Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư hay Đàm Tùng Vận sẽ tiếp tục kế thừa sự xuất sắc của đàn chị.

Bất ngờ với bộ phim ăn đứt hoàn toàn dự án của Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi Phim của Dương Dung không tuyên truyền rầm rộ nhưng vẫn đạt thành tích khủng khiến phim của 2 tượng đài điện ảnh xứ Trung là Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi đều phải chào thua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diem-mat-nhung-nu-dien-vien-co-muc-thu-lao-cao-nhat-cbiz-trieu-le-dinh-duong-nhien-gop-mat-netizen-bat-ngo-voi-cai-ten-nay-486636.html