Dương Tử lỡ spoil kết cục của nhân vật trong Trầm Vụn Hương Phai trong buổi tuyên truyền phim

“Trầm Vụn Hương Phai” cuối cùng cũng đã được lên sóng trong sự trông chờ của khán giả. Bộ phim có sự góp mặt của 2 diễn viên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ Dương Tử và Thành Nghị.

Thời điểm phim chưa lên sóng đã vướng phải không ít ồn ào xoay quanh fan của Dương Tử và bạn diễn Thành Nghị, nhiều người hâm mộ của cô nàng đồng loạt xuống dưới bài đăng của phòng làm việc yêu cầu Dương Tử không được hợp tác tuyên truyền “Trầm Vụn Hương Phai” cùng Thành Nghị. Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính đang được phát sóng Mặc kệ fan phản đối, dương Tử vẫn phải có trách nhiệm hoàn thành phần livestream cùng bạn diễn của mình - một trong những phương thức quảng bá phim mà bất cứ diễn viên nào cũng nên thực hiện. Tuy nhiên, mọi người đánh giá đây là một sự kiện không chất lượng khi chỉ kéo dài khoảng 30 phút với nội dung nhàm chán.

Dương Tử và Thành Nghị livestream để quảng bá phim Điểm duy nhất khiến fan thu hút có lẽ chính là màn lỡ spoil cái kết của 1 nhân vật trong phim của Dương Tử. Cụ thể nàng tiểu Hoa Đán đã đáp trả cho câu hỏi của fan là cô thấy đâu là cảnh ngược nhất trong “Trầm Vụn Hương Phai” rằng “tôi nghĩ đó là cảnh tỷ tỷ của tôi bay màu”. Màn đối đáp của cô nàng nhanh chóng khiến cả cô lẫn bạn diễn và cả ekip giật mình khi cô nàng lỡ spoil phim, Dương Tử cũng như vừa biết mình lỡ lời nên cũng đành im lặng ngay sau đó.

Chỉ Tích (Mạnh Tử Nghĩa) được hé lộ sẽ hy sinh trong phim Từ những gì Dương Tử hé lộ trong buổi tuyên truyền phim, khán giả đã lờ mờ đoán ra được một cái kết đẫm nước mắt của nhân vật Chỉ Tích (Mạnh Tử Nghĩa). Có ý kiến cho rằng, sau này Chỉ Tích sẽ vì Nhan Đàm (Dương Tử) mà hi sinh tính mạng. Đây là một cái kết tuy bi thương nhưng lại khiến người xem nhớ mãi đến nhân vật này. Một số bình luận bên dưới của khán giả: - Cái kết này cũng không quá bất ngờ và khó đoán. Nhan Đàm có thể hy sinh để cứu Đế Quân và Chỉ Tích sẽ làm gì đó để cứu ngược lại Nhan Đàm. Chủ yếu là cách xây dựng tình tiết. Hơn nữa nếu cho Chỉ Tích cứu muội muội mình thì ít ra nhân vật này sẽ nhận được sự thương tiếc từ người xem hơn. - Nếu sau này Chỉ Tích chuyển hóa thành người tốt biết hối lỗi thì kết cục bi thương cũng rất hay và để lại cho người xem cảm giác thương xót tiếc nuối về nhân vật này hơn. - Cảnh ngược nhất còn ở phía sau à, nghe nổi da gà, đặt khăn giấy tiếp thôi. “Trầm Vụn Hương Phai” do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính hiện đang được lên sóng trên trang Youku.

Liệu dự án cấp S 'Trầm Vụn Hương Phai' có trở thành 'nỗi thất vọng' của Dương Tử? Sự trở lại của Dương Tử trong dự án phim trọng điểm "Trầm Vụn Hương Phai" đã gây ra khá nhiều tranh cãi trên khắp cõi mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-lo-spoil-ket-cuc-cua-nhan-vat-trong-tram-vun-huong-phai-trong-buoi-tuyen-truyen-phim-487845.html