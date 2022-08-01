Liệu dự án cấp S 'Trầm Vụn Hương Phai' có trở thành 'nỗi thất vọng' của Dương Tử?

Sao quốc tế 01/08/2022 15:30

Sự trở lại của Dương Tử trong dự án phim trọng điểm "Trầm Vụn Hương Phai" đã gây ra khá nhiều tranh cãi trên khắp cõi mạng.

Dù mới lên sóng nhưng bộ phim Trầm vụn hương phai cũng thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả. Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều nhưng chúng ta không thể phủ nhận được sức hút của Trầm vụn hương phai. Đáng chú ý là Dương Tử là người nhận về nhiều ý kiến phản hồi nhất.

Khi mới phát sóng, độ "hot" của Trầm vụn hương phai trên nền tảng Youku chạm ngưỡng 10.000, trở thành bộ phim có độ hot tăng nhanh nhất trên nền tảng. Ngoài ra, phim của Dương Tử và Thành Nghị còn đứng đầu trên bảng xếp hạng phim truyền hình và đề tài thảo luận của mạng xã hội Weibo. Trên trang đánh giá phim nổi tiếng Maoyan, Trầm vụn hương phai cũng là phim dẫn đầu về sức nóng. Tuy nhiên, sau vài ngày, bộ phim kết đôi cho Dương Tử và Thành Nghị dần dần nhận về nhiều lời chê bai từ khán giả.

Liệu dự án cấp S 'Trầm Vụn Hương Phai' có trở thành 'nỗi thất vọng' của Dương Tử? - Ảnh 1

Trầm Vụn Hương Phai mang tiếng là dự án cổ trang cấp S nhưng kỹ xảo thua cả "3 xu", bối cảnh nghèo nàn khiến fan nhức mắt. Đồng thời, mô-típ của bộ phim nàykhông có gì hấp dẫn, giống như “nồi lẩu” tổng hợp của loạt phim cổ trang huyễn huyền đã lên sóng trước đó như Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Thần Tịch Duyên,... 

 

Trầm Vụn Hương Phai mang tiếng là dự án cổ trang cấp S nhưng kỹ xảo thua cả "3 xu", bối cảnh nghèo nàn khiến fan nhức mắt. Tạo hình của các diễn viên không có gì mới mẻ, đến mức vài người phải buông lời chê bai "quá xấu", "hủy diệt vạn vật"...

Liệu dự án cấp S 'Trầm Vụn Hương Phai' có trở thành 'nỗi thất vọng' của Dương Tử? - Ảnh 2

 

Diễn xuất của Dương Tử và Thành Nghị cũng không cứu nổi kịch bản nhạt nhẽo này. Thành Nghị đúng là đẹp trai, nhưng đẹp theo kiểu mấy hot boy thanh xuân vườn trường chứ hoàn toàn không có chút tiên khí nào. Dương Tử từ đầu đến cuối chỉ có biểu cảm chính là ngây ngô, dễ thương, bánh bè, yếu đuối khiến fan lắc đầu ngán ngẩm. 

Chưa kể, đến những lùm xùm bên ngoài như việc fan Dương Tử tự “xé couple” hay việc phim bị cắt từ 50 xuống còn 30 tập cũng khiến cư dân mạng mất thiện cảm với Trầm Vụn Hương Phai. kém tiếng hơn hẳn Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư.

Bên cạnh đó cũng có khán giả lên tiếng bênh vực Dương Tử. Họ cho rằng với tính cách của nhân vật Nhan Đàm, trong nhiều phân cảnh đòi hỏi nét diễn dễ thương, tinh nghịch nên việc Dương Tử thể hiện những biểu cảm như vậy là hợp lý. Nhưng nhìn chung, thật sự màn trở lại này của nữ diễn viên không thành công như mong đợi ban đầu của người hâm mộ.

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