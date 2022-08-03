Giả Nãi Lượng lại vướng bê bối vì tham vọng kiếm tiền

Giả Nãi Lượng liên tiếp vướng vào bê bối kinh doanh, khiến danh tiếng bị ảnh hưởng.

Mới đây, LaSina đưa tin Giả Nãi Lượng đã phải lên tiếng xin lỗi vì làm người phát ngôn cho một thương hiệu cho sinh viên vay tiền để lấy lãi cao. Người sáng lập công ty này từng gây ra nhiều vụ việc thương tâm khi tạo ra một trang web cho sinh viên vay tiền và ăn lời cắt cổ. Dù không phải cố ý, song Giả Nãi Lượng đã bất cẩn trong việc nhận quảng cáo, vô tình quảng bá cho một công ty làm ăn bất chính, khán giả chỉ trích nam diễn viên"vì tham tiền nên bất chấp, nhận cả những quảng cáo thất đức".

Nam diễn viên lợi dụng danh tiếng để thu hút khách hàng lại vô tình gây ra nhiều hệ lụy Trước đó ngày 26/7, một trang báo đã đưa tin Giả Nãi Lượng đã livestream quảng cáo cho sản phẩm đồ ăn đóng hộp thương hiệu Qidian của Ceo La Mẫn. Bằng tên tuổi của mình, Giả Nãi Lượng nhanh chóng thu hút lượng xem khủng và thu về hàng trăm triệu NDT. Sau đó nhiều người đã nhanh chóng tìm được thông tin của Ceo La Mẫn, người này có quá khứ cho vay nóng, lãi suất khổng lồ lên đến 36% khiến nhiều người rơi vào cảnh khốn khổ, thậm chí có nhiều sinh viên đã tham gia vay nóng bên web của ceo này và phải bán ảnh nóng để trả nợ, có người còn trầm cảm đến mức tự tử. Giả Nãi Lượng thường xuyên livestream bán hàng Sau sự việc trên, khán giả liên tục chỉ trích năm diễn viên. Nhanh chóng nam diễn viên “Vẫn cứ thích em” đã lên tiếng xin lỗi. Anh giải thích đã sai sót khi chỉ kiểm tra chất lượng sản phẩm mà mình giới thiệu trong livestream, không xem lại lịch sử hoạt động công ty. Dù vậy khán giả vẫn buông lời chỉ trích vì trước đó nam diễn viên từng nói mình là bạn thân của Ceo La Mẫn chỉ là nói dối để tăng lòng tin của khán giả.

Sau đó khán giả đã lôi lại sự việc tháng 6, một công ty công nghệ mà Giả Nãi Lượng đầu tư đã bị phạt 172.000 NDT (hơn 25.000 USD) vì tội trốn thuế. Nam diễn viên may mắn không bị ảnh hưởng nhiều vì không phải người điều hành trực tiếp. Và trước nữa là sự việc ngày 18/4, Sohu đưa tin Giả Nãi Lượng hiện gặp rắc rối lớn với một thương hiệu thức ăn nhanh nổi tiếng vì lỡ vạ miệng làm ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu và làm mất doanh thu của công ty này. Anh chàng đã bị khởi kiện và bị yêu cầu bồi thường 200 triệu NDT khiến nam diễn viên lao đao trong một thời gian dài. Anh chàng từng vạ miệng làm ảnh hưởng tới danh tiếng của một thương hiệu Nhiều khán giả bày tỏ hiện tại Giả Nãi Lượng không tập trung đóng phim, không có những vai diễn hay tác phẩm nổi bật. Thay vào đó, anh dựa vào danh tiếng ngôi sao để livestream bán hàng với mức thù lao khủng lên tới 2 triệu NDT cho mỗi lần livestream. Điều này khiến khán giả mất lòng tin ở một ngôi sao từng được xem là “hình mẫu quốc dân”, sau nhiều sự việc có lẽ nam diễn viên đã đánh mất hình ảnh mà mình gầy dựng bấy lâu trong sự nghiệp.

Giả Nãi Lượng tiếp tục nhận quảng cáo cho một thương hiệu từng có hành vi kinh doanh trái phép Giả Nãi Lượng tiếp tục vướng vào ồn ào vì nhận quảng cáo cho một thương hiệu từng có hành vi kinh doanh trái phép.

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