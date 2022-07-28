Giả Nãi Lượng tiếp tục nhận quảng cáo cho một thương hiệu từng có hành vi kinh doanh trái phép

Giả Nãi Lượng tiếp tục vướng vào ồn ào vì nhận quảng cáo cho một thương hiệu từng có hành vi kinh doanh trái phép.

Mới đây, Giả Nãi Lượng tiếp tục vướng vào ồn ào vì nhận quảng cáo cho một thương hiệu từng có hành vi kinh doanh trái phép. Ngoài ra, thương hiệu này còn từng khiến nhiều sinh viên gặp khó khăn bởi dịch vụ cho vay tiền với lãi suất cao.

Cụ thể, Giả Nãi Lượng đã livestream quảng cáo cho một thương hiệu trong khoảng 16 tiếng đồng hồ, cùng với mức doanh thu khoảng hàng trăm triệu tệ. Tuy nhiên theo trang 163, buổi livestream này đã vấp phải sự phản đối và phẫn nộ từ công chúng.

Ngay khi tranh cãi nổi lên, vào tối ngày 26/7 Giả Nãi Lượng đã lên tiếng xin lỗi khán giả: "Bản thân tôi đã sơ sót khi không tìm hiểu kỹ lịch sử hoạt động của công ty. Ngay khi phát hiện sự việc tôi đã chấm dứt hợp đồng với thương hiệu. Tôi cảm thấy hổ thẹn và xin lỗi vì sự chủ quan của mình. Cảm ơn mọi người đã giám sát và nhắc nhở, sau này tôi sẽ cẩn thận hơn khi hợp tác với các nhãn hàng".

Trước đó, vào tháng 6 vừa qua, công ty Giả Nãi Lượng đầu tư có tên là Công nghệ mạng Vạn Hạnh Hàng Châu bị phạt 172.000 NDT (khoảng 600 triệu VNĐ) vì tội trốn thuế làm cho nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Dù nam diễn viên không bị truy cứu trách nhiệm nhưng hình ảnh của anh trong mắt công chúng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Giả Nãi Lượng và vợ cũ Lý Tiểu Lộ dính án phạt trốn thuế Mới đây, công ty do Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng góp vốn chung bị phạt hơn 170.000 nhân dân tệ (hơn 590 triệu đồng), lý do xử phạt liên quan đến trốn thuế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-nai-luong-tiep-tuc-nhan-quang-cao-cho-mot-thuong-hieu-tung-co-hanh-vi-kinh-doanh-trai-phep-486505.html