Bị bắt gặp đến nhà vợ cũ thăm con gái, netizen vội nhận định ‘Giả Nãi Lượng đang cố nối lại tình duyên với vợ cũ’

Sao quốc tế 08/04/2022 18:28

Mới đây, sự việc Giả Nãi Lượng xuất hiện tại nhà của vợ cũ để thăm con gái đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ CĐM.

Theo đó, Giả Nãi Lượng đã bị paparazzi bắt gặp tại khυ nhà của vợ cũ Lý Tiểυ Lộ, nam diễп viên xuất hiện với vẻ ngoài phong độ, điển trai và tươi tắn, cũng vì vậy mà CĐM nhận định Giả Nãi Lượng không đơn thuần chỉ đến thăm con gái mà anh và vợ cũ hẳn đã nối lại tình xưa.

Bị bắt gặp đến nhà vợ cũ thăm con gái, netizen vội nhận định ‘Giả Nãi Lượng đang cố nối lại tình duyên với vợ cũ’ - Ảnh 1
Giả Nãi Lượng đến nhà vợ cũ thăm con gái - Ảnh: Internet 

Tuy nhiên, nghi vấn này đã bị bác bỏ ngay lập tức khi anh chỉ xuất hiện ở nhà vợ cũ một khoảng thời gian ngắn và không hề có bất cứ hình ảnh nào cho thấy Lý Tiểu Lộ cũng đang có mặt ở đó, nên chắc nam diễn viên chỉ đơn thuần ghé qua để thăm con gái mà thôi.

Bị bắt gặp đến nhà vợ cũ thăm con gái, netizen vội nhận định ‘Giả Nãi Lượng đang cố nối lại tình duyên với vợ cũ’ - Ảnh 2
Bị bắt gặp đến nhà vợ cũ thăm con gái, netizen vội nhận định ‘Giả Nãi Lượng đang cố nối lại tình duyên với vợ cũ’ - Ảnh 3
Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Giả Nãi Lượng và Lý Tiểυ Lộ đã từng là cặp đôi ‘’trai tài gái sắc’’ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bắt đầu công khai hẹn hò vàσ năm 2010 và nhanh chóng đi đến quyết định kết hôn sau đó một khoảng thời gian.

Đến năm 2012, cặp đôi chào đón nàng ‘’công chúa’’ của gia đình. Tại thời điểm đó, gia đình 3 người họ luôn là hình mẫu gia đình hạnh phúc mà bất kỳ ai cũng đều muốn có. Tuy nhiên, hạnh phúc chưa được bao lâu thì Lý Tiểu Lộ đã vướng phải lùm xùm ‘’ có người thứ 3’’, cả 2 sau đó đã quyết định đường ai, nấy đi để lại sự tiếc nuối trong lòng khán giả. 

 

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