Giả Nãi Lượng và vợ cũ Lý Tiểu Lộ dính án phạt trốn thuế

Mới đây, công ty do Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng góp vốn chung bị phạt hơn 170.000 nhân dân tệ (hơn 590 triệu đồng), lý do xử phạt liên quan đến trốn thuế.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đưa tin, Công ty TNHH Hangzhou Wanhe Technology đã bị Cục thuế thành phố Hàng Châu phạt hơn 170.000 nhân dân tệ (hơn 590 triệu đồng), lý do xử phạt liên quan đến trốn thuế. Thông tin này khiến không ít nhười hâm mộ của nam diễn viên Giả Nãi Lượng thất vọng.

Đây là công ty do Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng góp vốn chung kể từ khi cả hai còn bên nhau. Sau khi ly hôn vào tháng 11/2019, Lý Tiểu Lộ vẫn giữ vốn đầu tư trong một số công ty của chồng cũ.

Trước đó truyền thông đưa tin, vào tháng 2 Lý Tiểu Lộ rút toàn bộ cổ phần của mình trong công ty Điện ảnh và Truyền hình Đồng Lạc Thiên Tân do cô và chồng cũ làm chủ. Cả hai kết hôn năm 2012. Cuối năm 2019, cặp nghệ sĩ thông báo ly hôn sau khi Lý Tiểu Lộ ngoại tình với rapper PGone. Nữ diễn viên giành quyền nuôi con gái Điềm Hinh. Hậu chia tay, cả hai thường xuyên vướng tin tái hợp, nhưng Giả Nãi Lượng bác bỏ. Không chỉ tổn thương về mặt tinh thần, hôn nhân đổ vỡ còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi, sự nghiệp của Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng.

Vì bê bối đời tư, Lý Tiểu Lộ bị đài truyền hình và nhà sản xuất tẩy chay. Cô từng có ý định chuyển sang làm ca sĩ và phát hành sản phẩm âm nhạc vào cuối năm 2021, nhưng không được công chúng đón nhận. Về phía Giả Nãi Lượng, cuộc hôn nhân với Lý Tiểu Lộ khiến anh hứng chịu nhiều điều tiếng. Sau biến cố tình cảm, tài tử sinh năm 1984 tập trung phát triển sự nghiệp. Nhưng những dự án mới của anh không gây được tiếng vang.

Hiện tại, nam diễn viên Giả Nãi Lượng là gương mặt quen thuộc trên sóng trực tiếp bán hàng ở Trung Quốc. Theo Sohu, 3 năm qua, nam diễn viên có "bước lùi" lớn về danh tiếng và các dự án phim không còn được "nhiệt"như trước.

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