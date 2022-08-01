Lộ ảnh nghi vấn “Triển Chiêu” Hà Gia Kính bí mật có con

Sao quốc tế 01/08/2022 18:48

Hà Gia Kính đăng ảnh đi bơi cùng 2 cô bé, nhưng điều khiến fan chú ý là cô bé mặc đồ bơi màu tím có gương mặt y đúc nam diễn viên.

Hà Gia Kính đăng ảnh đi bơi cùng 2 cô bé, nhưng điều khiến fan chú ý là cô bé mặc đồ bơi màu tím có gương mặt y đúc nam diễn viên. 

Lộ ảnh nghi vấn “Triển Chiêu” Hà Gia Kính bí mật có con - Ảnh 1
Hà Gia Kính đăng ảnh đi bơi cùng 2 bé gái

Hà Gia Kính được biết đến là “Triển Chiêu” kinh điển của màn ảnh Hoa Ngữ, mới đây anh vừa chia sẻ hình ảnh mới lên trên trang cá nhân của mình.Nhiều khán giả đánh giá rằng nam diễn viên “Bao Thanh Thiên” dường như trẻ trung và tươi tắn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý lại thuộc về 2 bé gái đi bơi cùng nam diễn viên, cụ thể là bé gái mặc đồ bơi màu tím bởi nụ cười có phần giống với anh. Khán giả tò mò và đặt nghi vấn: “Liệu đây có phải con gái ruột của chàng Triển Chiêu? Anh đã kết hôn và sinh con trong bí mật?” 

Lộ ảnh nghi vấn “Triển Chiêu” Hà Gia Kính bí mật có con - Ảnh 2
Cô bé này được cho là có gương mặt y hệt nam diễn viên

Bên dưới những bình luận “đoán già đoán non” của công chúng, Hà Gia Kính chỉ lặng lẽ phản bác với dòng bình luận như sau: “Bờ vai của người đàn ông là tin cậy nhất”. Dòng bình luận tưởng chừng hài hước của Hà Gia Kính lại khiến khán giả đặt ra thêm nhiều câu hỏi khác. Nhiều người thắc mắc anh đang khoe sức mạnh của mình “mỗi bên vai gánh 1 bé gái” hay ngụ ý thể hiện tình cảm cha con cùng nhau?

Nam diễn viên Hà Gia Kính luôn được biết là người rất kín tiếng và ít khi chia sẻ về đời sống riêng tư, nam diễn viên dù đã U60 nhưng chưa từng tuyên bố kết hôn hay hẹn hò với một ai, bởi lẽ anh chàng từng tuyên bố sẽ theo đuổi cuộc sống độc thân.. Anh từng có khoảng thời gian yêu đương với hai người đẹp là Lý Uyển Hoa và Kim Tố Mai nhưng đều nhanh chóng “đường ai nấy đi”.

Lộ ảnh nghi vấn “Triển Chiêu” Hà Gia Kính bí mật có con - Ảnh 3
Hà Gia Kính và Kim Tố Mai từng hẹn hò

Ở tuổi 63, nam tài tử vẫn giữ được phong độ với vẻ bề ngoài trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Anh nhiều lần khoe vóc dáng phong độ xứng danh “Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh Hoa Ngữ”. Anh từng tiết lộ để giữ được vóc dáng và cơ thể săn chắc, anh luôn phải tập luyện thường xuyên và có chế độ ăn uống phù hợp.  

Lộ ảnh nghi vấn “Triển Chiêu” Hà Gia Kính bí mật có con - Ảnh 4
Nam diễn viên thường khoe những khoảnh khắc tập luyện trên mạng xã hội
'Triển Chiêu' Hà Gia Kính đã lập gia đình, công khai mặt mũi con gái?

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính đã lập gia đình, công khai mặt mũi con gái?

Suốt những năm qua, Hà Gia Kính chưa bao giờ công khai chuyện cá nhân của mình, nhưng hình ảnh mới đây mà nam tài tử chia sẻ đã làm dấy lên tin đồn anh đã có con gái.

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