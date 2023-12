Mức độ đóng băng sự nghiệp của các sao Hoa Ngữ hiện nay, Triệu Vy nặng nhất biến mất thông tin hoàn toàn khỏi giới giải trí?

Trong giai đoạn này, tên tuổi của người đó dường như biến mất khỏi showbiz, bao gồm cả việc tài khoản mạng xã hội bị "bay màu", tác phẩm bị gỡ khỏi mọi nền tảng hoặc là tên bị xóa khỏi những bộ phim đã từng tham gia.

Minh chứng rõ nhất chúng ta có thể thấy những trường hợp như Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Trương Triết Hạn, Hoắc Tôn hay Đặng Luân,.. là bị áp vào hình thức “đóng băng” sự nghiệp như thế này. Tên tuổi của họ trở thành một vấn đề tế nhị đến mức chẳng ai muốn nhắc đến, vì đâu ai không muốn mình bị liên lụy. Thậm chí, những ngôi sao này còn bị hạn chế cả quyền công dân, khi dùng tên của mình để đăng ký bất kỳ tài khoản nào cũng bị vô hiệu hóa ngay lập tức.

Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Một trường hợp khác mình thấy khá là đặc biệt chính là Triệu Vy, khi nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách "tan tành" sự nghiệp cũng y chang như những trường hợp trên, tức là tên tuổi bị gỡ bỏ hoàn toàn khỏi những tác phẩm, trở thành nhân vật chẳng ai muốn nhắc đến. Nhưng điều đáng nói là Triệu Vy không bị xóa tài khoản cá nhân, dù vậy nhưng từ khi xảy ra chuyện đến nay, cô cũng chẳng đăng hay chia sẻ gì trên Weibo của mình. Ít ra tài khoản của Triệu Vy vẫn còn thì fan cũng chỗ để ngắm nghía lại kỷ niệm xưa…

Triệu Vy - Ảnh: Internet

Những nghệ sỹ trong trường hợp này là vì sai phạm của họ bị phát giác trước tháng 3/2021, và đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt giữa Đặng Luân và Phạm Băng Băng. Cùng một sai phạm về thuế vụ như Đặng Luân “bay màu” khỏi Cbiz theo đúng nghĩa đen, nhưng Phạm Băng Băng thì vẫn có thể giữ lại các tài khoản cá nhân trên các nền tảng xã hội do Trung Quốc quản lý, cũng như có thể tham gia một vài sự kiện, chụp ảnh tạp chí, nhận quảng cáo…

Chỉ có điều vai trò chính của nàng đại hoa họ Phạm là làm diễn viên thì bị hạn chế tại xứ Trung, tức là đến giờ vẫn không được đóng phim tại đất nước tỷ dân cũng như tác phẩm của cô cũng khó lòng ra mắt trên các đài truyền hình lớn.

Nếu so với Đặng Luân thì Phạm Băng Băng vẫn còn may chán khi vẫn có cơ hội tồn tại trong giới giải trí, nhưng cả hai mà so với Lưu Hiểu Khánh thì vẫn còn “non và xanh” lắm. Vì rằng Lưu Hiểu Khánh vẫn có cơ hội làm lại từ đầu, mắc phải sai lầm như thế, nhưng bà vẫn còn nguyên cơ hội được đóng phim, và không gặp phải bất kỳ hạn chế gì.

Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Nhưng tính về khoản tiền nộp về mặt pháp luật thì Lưu Hiểu Khánh khổ hơn nhiều so với Đặng Luân và Phạm Băng Băng. Nói về sự khác biệt trong những trường hợp này chủ yếu là do luật quy định mà thôi chứ chẳng có gì là bất công.