Mức độ đóng băng sự nghiệp của các sao Hoa Ngữ hiện nay, Triệu Vy nặng nhất biến mất thông tin hoàn toàn khỏi giới giải trí?

Sao quốc tế 18/06/2022 10:00

Vài năm trở lại đây, minh tinh bị đóng băng sự nghiệp nghệ thuật tại giới giải trí Hoa Ngữ chẳng còn là điều gì lạ lẫm nữa. Tuy nhiên, hình thức “đóng băng” này lại chia ra thành nhiều cấp bậc và không phải nghệ sỹ nào cũng chịu mức phạt giống nhau.

Vài năm trở lại đây, minh tinh bị đóng băng sự nghiệp nghệ thuật tại giới giải trí Hoa Ngữ chẳng còn là điều gì lạ lẫm nữa. Tuy nhiên, hình thức “đóng băng” này lại chia ra thành nhiều cấp bậc và không phải nghệ sỹ nào cũng chịu mức phạt giống nhau.

Mức độ đóng băng sự nghiệp của các sao Hoa Ngữ hiện nay, Triệu Vy nặng nhất biến mất thông tin hoàn toàn khỏi giới giải trí? - Ảnh 1
Đặng Luân - Ảnh: Internet

 

Nhiều netizen thắc mắc rằng vì sao Đặng LuânPhạm Băng Băng cùng phạm một lỗi lầm mà nàng đại hoa thì vẫn còn tài khoản trên các nền tảng, nhưng ngôi sao Hương Mật lại “bay màu” mất tăm tích?

Những nghệ sỹ đối mặt với hình phạt này đa số lỗi lẫm của họ bị phát hiện sau tháng 3/2021 - thời điểm mà Tổng cục điện ảnh và truyền hình (Quảng Điện) chính thức ban hành các lệnh thắt chặt về làng giải trí. Theo đó, những nghệ sỹ dính vết nhơ sẽ bị đóng băng sự nghiệp từ 1 đến 5 năm, thậm chí là vĩnh viễn tùy theo mức độ vi phạm nặng nhẹ.

Trong giai đoạn này, tên tuổi của người đó dường như biến mất khỏi showbiz, bao gồm cả việc tài khoản mạng xã hội bị "bay màu", tác phẩm bị gỡ khỏi mọi nền tảng hoặc là tên bị xóa khỏi những bộ phim đã từng tham gia.

Minh chứng rõ nhất chúng ta có thể thấy những trường hợp như Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Trương Triết Hạn, Hoắc Tôn hay Đặng Luân,.. là bị áp vào hình thức “đóng băng” sự nghiệp như thế này. Tên tuổi của họ trở thành một vấn đề tế nhị đến mức chẳng ai muốn nhắc đến, vì đâu ai không muốn mình bị liên lụy. Thậm chí, những ngôi sao này còn bị hạn chế cả quyền công dân, khi dùng tên của mình để đăng ký bất kỳ tài khoản nào cũng bị vô hiệu hóa ngay lập tức.

Mức độ đóng băng sự nghiệp của các sao Hoa Ngữ hiện nay, Triệu Vy nặng nhất biến mất thông tin hoàn toàn khỏi giới giải trí? - Ảnh 2
Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

 

Một trường hợp khác mình thấy khá là đặc biệt chính là Triệu Vy, khi nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách "tan tành" sự nghiệp cũng y chang như những trường hợp trên, tức là tên tuổi bị gỡ bỏ hoàn toàn khỏi những tác phẩm, trở thành nhân vật chẳng ai muốn nhắc đến. Nhưng điều đáng nói là Triệu Vy không bị xóa tài khoản cá nhân, dù vậy nhưng từ khi xảy ra chuyện đến nay, cô cũng chẳng đăng hay chia sẻ gì trên Weibo của mình. Ít ra tài khoản của Triệu Vy vẫn còn thì fan cũng chỗ để ngắm nghía lại kỷ niệm xưa…

Mức độ đóng băng sự nghiệp của các sao Hoa Ngữ hiện nay, Triệu Vy nặng nhất biến mất thông tin hoàn toàn khỏi giới giải trí? - Ảnh 3
Triệu Vy - Ảnh: Internet

 

Những nghệ sỹ trong trường hợp này là vì sai phạm của họ bị phát giác trước tháng 3/2021, và đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt giữa Đặng Luân và Phạm Băng Băng. Cùng một sai phạm về thuế vụ như Đặng Luân “bay màu” khỏi Cbiz theo đúng nghĩa đen, nhưng Phạm Băng Băng thì vẫn có thể giữ lại các tài khoản cá nhân trên các nền tảng xã hội do Trung Quốc quản lý, cũng như có thể tham gia một vài sự kiện, chụp ảnh tạp chí, nhận quảng cáo…

Chỉ có điều vai trò chính của nàng đại hoa họ Phạm là làm diễn viên thì bị hạn chế tại xứ Trung, tức là đến giờ vẫn không được đóng phim tại đất nước tỷ dân cũng như tác phẩm của cô cũng khó lòng ra mắt trên các đài truyền hình lớn.

Nếu so với Đặng Luân thì Phạm Băng Băng vẫn còn may chán khi vẫn có cơ hội tồn tại trong giới giải trí, nhưng cả hai mà so với Lưu Hiểu Khánh thì vẫn còn “non và xanh” lắm. Vì rằng Lưu Hiểu Khánh vẫn có cơ hội làm lại từ đầu, mắc phải sai lầm như thế, nhưng bà vẫn còn nguyên cơ hội được đóng phim, và không gặp phải bất kỳ hạn chế gì.

Mức độ đóng băng sự nghiệp của các sao Hoa Ngữ hiện nay, Triệu Vy nặng nhất biến mất thông tin hoàn toàn khỏi giới giải trí? - Ảnh 4
Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

 

Nhưng tính về khoản tiền nộp về mặt pháp luật thì Lưu Hiểu Khánh khổ hơn nhiều so với Đặng Luân và Phạm Băng Băng. Nói về sự khác biệt trong những trường hợp này chủ yếu là do luật quy định mà thôi chứ chẳng có gì là bất công.

 

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