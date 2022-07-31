'Triển Chiêu' Hà Gia Kính đã lập gia đình, công khai mặt mũi con gái?

Suốt những năm qua, Hà Gia Kính chưa bao giờ công khai chuyện cá nhân của mình, nhưng hình ảnh mới đây mà nam tài tử chia sẻ đã làm dấy lên tin đồn anh đã có con gái.

Sina đưa tin, Hà Gia Kính mới đây đã chia sẻ một bức ảnh lên trang cá nhân của mình. Ở tuổi 63, nam diễn viên được khen trẻ trung và phong độ. Tuy vậy, điều khiến khán giả chú ý lại là hai bé gái trong tấm hình này, nhiều người cho rằng một trong hai bé chính là con gái của anh.

Bé gái áo tím được cho là có nhiều đường nét giống với Hà Gia Kính - Ảnh: Internet

Bức ảnh mà Hà Gia Kính đăng tải đã ngay lập tức khiến khán giả đặt nghi vấn về thân phận của hai bé gái trong ảnh, đặc biệt là bé gái áo tím có nhiều nét khá giống với "Triển Chiêu". Trước những suy đoán về danh tính của hai bé gái, Hà Gia Kính chỉ đáp lại đầy ẩn ý: "Bờ vai của người đàn ông là đáng tin cậy nhất".

Hàng chục năm hoạt động nghệ thuật, Hà Gia Kính lại rất kín tiếng về đời tư của mình. Nam tài tử đồng thời cũng chưa từng nói về chuyện tình cảm của mình. Trong quá khứ, anh từng có 2 mối tình công khai với Kim Tố Mai và Lý Uyển Hoa, nhưng đến cuối cùng lại tuyên bố không lấy vợ sinh con và cũng không hề buồn vì chọn sống độc thân.

Hà Gia Kính đã chuyển sang kinh doanh nhiều năm nay - Ảnh: Internet

Kể từ năm 2004, Hà Gia Kính không còn mặn mà với diễn xuất nữa. Nam diễn viên rẽ hướng sang kinh doanh thực phẩm sạch và là chủ doanh nghiệp Hà Gia Trang. Theo Time, doanh nghiệp của Hà Gia Kính có trị giá gần 17 triệu USD, anh sở hữu nhiều biệt thự và xe sang như Bentley, Rolls Royce…

Hà Gia Kính vẫn thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường giản dị của mình thông qua tài khoản MXH - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, Hà Gia Kính vẫn thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường giản dị của mình cho người hâm mộ. Nhiều người bình luận rằng chính những bức ảnh rất đỗi bình thường này của anh đã tạo ra động lực cho họ.

Ăn mặc giản dị dùng bữa, "Triển Chiêu" Hà Gia Kính vẫn bị chỉ trích vì điều này Hà Gia Kính mới đây đã bị một bộ phận cư dân mạng chỉ trích thậm tệ sau khi đăng tải một video ghi lại cuộc sống đời thường của mình lên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trien-chieu-ha-gia-kinh-da-lap-gia-dinh-cong-khai-mat-mui-con-gai-487334.html