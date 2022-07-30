Vóc dáng thanh mảnh, đáng ghen tị của Tần Lam ở tuổi 43

Sao quốc tế 30/07/2022 13:43

Mới đây, khi xuất hiện trên phim trường "Cô Ấy Chỉ Không Muốn Thua", nữ diễn viên Tần Lam đã gây chú ý với vóc dáng mảnh mai, đáng ghen tị của mình.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vào ngày 27/7 vừa qua, khi xuất hiện trên phim trường Cô Ấy Chỉ Không Muốn Thua, Tần Lam đã mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu và quần tây đen dài. Ở những góc chụp nghiêng, vóc dáng của nữ diễn viên vô cùng mảnh mai, không chút mỡ thừa.

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Vóc dáng mảnh mai của Tần Lam - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, những bức ảnh này của Tần Lam đã thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều khán giả nhận xét rằng, cô hiện tại quá gầy. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng "Phú Sát Hoàng hậu" có vóc dáng thanh mảnh nổi bật, lưng thẳng, eo thon và nước da trắng ngần không tì vết.

Trước đây, vòng eo "con kiến" và cân nặng của Tần Lam cũng đã từng trở thành đề tài bàn tán. Sau khi nữ diễn viên tiết lộ rằng số đo vòng hai của cô là 23 inch (58 cm), nhiều người đã nói cô có thể đã quá gầy.

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Thậm chí, có nhiều bình luận chỉ ra rằng Tần Lam đang tự "bỏ đói chính mình", cô không ăn chỉ để đẹp hơn trước ống kính. Mặc dù chính bản thân cô đã tuyên bố chưa bao giờ bỏ bữa, nhưng một số khán giả vẫn đinh ninh rằng tổng số thực phẩm mà diễn viên tiêu thụ trong một ngày chắc chắn không bằng một nửa so với người bình thường.

Theo Sinchew, Tần Lam có chiều cao 1,64 m và chỉ nặng 44 kg. Cô từng tiết lộ rằng bản thân tuân thủ theo một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và từng khóa cửa tủ lạnh vào chỉ để chống lại cơn thèm ăn.

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Những năm gần đây, Tần Lam rất đắt show sự kiện, đóng phim, chụp hình tạp chí... Vừa qua, cô vừa hoàn thành việc quay hình cho phim Tất Cả Về Bác Sĩ Đường - một dự án về đề tài y khoa.

Tần Lam sinh năm 1979, cô gia nhập làng giải trí vào năm 2001, nhưng thật sự gây được chú ý sau tham gia phim Hoàn Châu Cách Cách phần 3. Năm 2018, tên tuổi của Tần Lam lên tầm cao mới và phủ sóng toàn châu Á với vai diễn Phú Sát Hoàng hậu trong "siêu phẩm cổ trang" Diên Hi Công Lược. Gần đây, cô tham gia vào các tác phẩm Dân Sơ Kỳ Nhân Truyện, Cuộc Sống Lý Trí...

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