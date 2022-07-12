Tần Lam đẹp mỹ miều, trẻ trung như gái đôi mươi

Sao quốc tế 12/07/2022 10:50

Ở tuổi 43, diễn viên Tần Lam vẫn vô cùng xinh đẹp và trẻ trung tựa như thời gian đã bỏ quên cô.

Mới đây, Tần Lam đã đăng tải một bộ ảnh mới toanh lên trang Weibo cá nhân của mình. Trong loạt hình này, nữ diễn viên diện trang phục sáng màu năng động, trang điểm nhẹ nhàng và tràn đầy sức sống. Cô viết: "Một mùa hè khó quên với riêng tôi".

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Tần Lam xinh đẹp và trẻ trung trong bộ ảnh mới

Được biết, để giữ gìn vóc dáng hoàn mỹ như hiện tại, Tần Lam đã tuân thủ theo một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và đồng thời luyện tập một cách nghiêm túc. Để tránh việc ăn vào buổi tối, cô thậm chí đã phải khóa cửa tủ lạnh lại.

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Nữ diễn viên diện trang phục sáng màu, năng động và trang điểm nhẹ nhàng

Ở tuổi 43, Tần Lam vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân của mình, cô không vội vã kết hôn hy sinh con. Khi bị hối thúc lập gia đình, nữ diễn viên đã tuyên bố rằng tử cung của cô là của cô và sử dụng nó ra sao cũng là quyền của cô.

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Ở tuổi 43, Tần Lam vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân của mình, cô không vội vã kết hôn hy sinh con

Nhờ độ phủ sóng của mình mà dù cho đã ngoài 40 thì Tần Lam vẫn nhận được nhiều lời mời đóng phim, chụp ảnh tạp chí, tham dự sự kiện,... Gần đây, nữ diễn viên vừa hoàn thành phim Tất Cả Về Bác Sĩ Đường, một tác phẩm về đề tài y khoa.

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Nhờ độ phủ sóng của mình mà dù cho đã ngoài 40 thì Tần Lam vẫn nhận được nhiều lời mời đóng phim, chụp ảnh tạp chí,...

Sinh năm 1979 tại Thẩm Dương, Trung Quốc, Tần Lam gia nhập làng giải trí vào năm 2001, nhưng mãi sau Hoàn Châu Cách Cách 3 thì cô mới được chú ý đặc biệt. Năm 2018, nhờ vai diễn Phú Sát hoàng hậu trong "siêu phẩm" cung đấu Diên Hy Công Lược, tên tuổi cô được lên tầm cao mới, vươn xa ra toàn châu Á.

Ảnh: Weibo

Hoàn Châu Cách Cách phần 3 và những chuyện chưa kể: Tần Lam mất vai Tiểu Yến Tử vì mẹ, Châu Kiệt chấp niệm với vai Nhĩ Khang

Hoàn Châu Cách Cách phần 3 và những chuyện chưa kể: Tần Lam mất vai Tiểu Yến Tử vì mẹ, Châu Kiệt chấp niệm với vai Nhĩ Khang

Hoàn Châu Cách Cách phần 3 phát sóng năm 2003 đã thay đổi toàn bộ dàn diễn viên chính ngoại trừ Châu Kiệt vẫn diễn vai Phúc Nhĩ Khang. Do nội dung không hấp dẫn như hai phần trước, cộng thêm việc thay đổi dàn diễn viên khiến phần 3 không thành công như mong đợi.

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