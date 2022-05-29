Hoàn Châu Cách Cách phần 3 và những chuyện chưa kể: Tần Lam mất vai Tiểu Yến Tử vì mẹ, Châu Kiệt chấp niệm với vai Nhĩ Khang

Phần 3 phát sóng năm 2003 đã thay đổi toàn bộ dàn diễn viên chính ngoại trừ Châu Kiệt vẫn diễn vai Phúc Nhĩ Khang. Do nội dung không hấp dẫn như hai phần trước, cộng thêm việc thay đổi dàn diễn viên khiến phần 3 không thành công như mong đợi.

Hoàn Châu cách cách là một trong những bộ phim được xếp vào danh sách kinh điển nhất của điện ảnh Trung Quốc. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Quỳnh Dao. Phim là "bệ phóng" cho nhiều ngôi sao nổi tiếng như Triệu Vy (vai Tiểu Yến Tử), Lâm Tâm Như (vai Hạ Tử Vi), Phạm Băng Băng (Kim Tỏa), Tô Hữu Bằng (vai Ngũ A Ca), Châu Kiệt (vai Phúc Nhĩ Khang)....

Mã Y Lợi - Ảnh: Internet

Khi lên kế hoạch sản xuất phần 3, Quỳnh Dao vẫn luôn muốn quy tụ cả dàn diễn viên của 2 phần trước. Đáng tiếc, vì nhiều lý do cá nhân mà đa phần họ đều từ chối việc tham gia phần 3 này, bao gồm Lâm Tâm Như. Thậm chí, nữ diễn viên đã lựa chọn vai Cố Mạn Trinh của đoàn phim Bán Sinh Duyên ở bên cạnh chứ nhất quyết không chịu tham gia Hoàn Châu Cách Cách 3.

Đó là lý do mà Quỳnh Dao phải lựa chọn gương mặt mới là Mã Y Lợi. Tuy nhiên, chẳng ai ngờ được là Mã Y Lợi khi ấy lại chẳng quá hài lòng với nhân vật Hạ Tử Vi nên lưỡng lự mãi không chịu nhận lời. Sau này, một người bạn đã ra mặt để khuyên nhủ Mã Y Lợi vì đây là cơ hội rất tốt với một diễn viên trẻ chưa có danh tiếng như cô.

Dù không thể sánh bằng Lâm Tâm Như nhưng Mã Y Lợi vẫn xây dựng thành công Hạ Tử Vi của riêng mình. Nhất là trong những phân cảnh thể hiện sự suy sụp, đau khổ của Hạ Tử Vi khi mất chồng.

Tần Lam mất vai Tiểu Yến Tử vì mẹ

Tần Lam - Ảnh: Internet

Sau khi dàn diễn viên của 2 phần Hoàn Châu Cách Cách trước đó từ chối, Quỳnh Dao liền nhắm ngay Tần Lam cho vai Tiểu Yến Tử. Khi ấy, dù chưa có tên tuổi nhưng vẻ đẹp mong manh cùng kỹ năng rơi lệ đỉnh cao của Tần Lam rất được lòng của Quỳnh Dao.

Chẳng ai ngờ được, sát ngày casting, mẹ Tần Lam lại bất ngờ nhập viện. Biến cố gia đình đã khiến Tần Lam không thể diễn được sự nhí nhảnh, hài hước của Tiểu Yến Tử. Dù Quỳnh Dao cho cô đến tận 3 lần để diễn lại nhưng đáng tiếc cảm xúc suy sụp đã khiến Tần Lam vụt mất cả 3 cơ hội đó.

Không cam lòng việc "gà cưng" mới chịu thiệt thòi, dĩ nhiên là Quỳnh Dao phải chọn một vai diễn có trọng lượng khác cho Tần Lam, đó là công chúa Mộ Sa. Tuy nhiên, đạo diễn lại từ chối vì mình đã tìm được người khác thích hợp hơn. Lọc đi lọc lại thì chỉ còn mỗi vai Tri Họa là chưa tìm được người diễn. Sau nhiều ngày đắn đo, cuối cùng Quỳnh Dao cũng quyết định để Tần Lam đảm nhận vai diễn này.

Châu Kiệt chấp niệm với hào quang ‘Nhĩ Khang’, không ngờ flop thảm

Châu Kiệt - Ảnh: Internet

Có một sự thật khá hài hước là Quỳnh Dao liên hệ với Triệu Vy, Lâm Tâm Như lẫn Tô Hữu Bằng để mời họ quay về, riêng Châu Kiệt lại bị bà ngó lơ. Vì từ lối diễn cho đến ngoại hình của Châu Kiệt đều chẳng phù hợp với gu của Quỳnh Dao. Người mà nữ biên kịch này nhắm đến là Huỳnh Hải Băng.

Năm xưa, khi mới quay Hoàn Châu Cách Cách, Quỳnh Dao đã liên tục gửi lời mời đến tài tử Võ Lâm Ngoại Sử. Tuy nhiên, anh lại từ chối vì không muốn tham gia dự án phim có kinh phí thấp này. Sau nhiều lần thất bại, Quỳnh Dao đành phải chọn Châu Kiệt. Sang đến phần 3, Quỳnh Dao vẫn giữ nguyên chấp niệm với Huỳnh Hải Băng, đáng tiếc nam diễn viên vẫn không chịu đổi ý.

Cùng lúc đó, Châu Kiệt lại liên tục liên hệ với Quỳnh Dao để năn nỉ bà cho mình được tiếp tục góp mặt trong phần 3. Trước sự nhiệt tình khó từ chối của Châu Kiệt, Quỳnh Dao đành miễn cưỡng để anh tham gia phần mới này.

Kết quả là phần 3 kém xa 2 phần trước, nhân vật Nhĩ Khang cũng chẳng còn cuốn hút mà bị biên kịch thêm thắt quá đà. Châu Kiệt vì vai diễn này mà chịu ảnh hưởng theo, sự nghiệp cũng dần lụn bại. Có thể nói, trong dàn diễn viên Hoàn Châu Cách Cách năm đó, đường sự nghiệp của Châu Kiệt là ảm đạm nhất.