Nhan sắc 'gây bão' của 'Hoàng hậu Diên Hi Công Lược' - Tần Lam ở tuổi 43

Mới đây, trang Sina đăng tải bài viết nhiều nghệ sĩ chúc mừng sinh nhật Tần Lam thu hút sự chú ý của người hâm mộ

Sau bom tấn Diên Hi Công Lược "làm mưa làm gió" vào mùa hè năm 2018, tên tuổi Tần Lam "vụt sáng" thành ngôi sao hạng A nhờ vai diễn Hoàng hậu Phú Sát. Nữ diễn viên liên tiếp nhận dự án phim mới và được săn đón tại các sự kiện lớn nhỏ nhờ nhan sắc thanh tú, tươi trẻ. Mới đây, trang Sina đăng tải bài viết nhiều nghệ sĩ chúc mừng sinh nhật Tần Lam thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trên trang cá nhân của mình, Tần Lam chia sẻ bộ ảnh đầy trẻ trung đón sinh nhật ở tuổi 43 với chiếc đầm mùa hè tươi sáng. Chiếc váy hai dây khoe vai trần quyến rũ cùng thân hình thon gọn của Tần Lam khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tần Lam sinh năm 1979, cao 1,65m, có gương mặt đẹp nổi bật, thần thái sang trọng, dịu dàng. Sắc đẹp của cô từng khiến Huỳnh Hiểu Minh cũng phải xiêu lòng. Tuổi 43, cô vẫn duy trì được vẻ ngoài tươi trẻ, rực rỡ nhờ việc chăm chỉ tập luyện thể thao, ăn uống khoa học. Việc bộ phim thành công giúp Tần Lam mở ra hướng đi mới trong sự nghiệp. Ở độ tuổi này, cô thích hợp vai về phụ nữ lập nghiệp thay vì tình yêu với các chàng trai trẻ tuổi. Ngoại hình đẹp và tài năng diễn xuất giúp Tần Lam trở thành sự lựa chọn của nhiều ê-kíp làm phim. Sắp tới, cô còn các dự án như Vân Tương truyện, Cô ấy chỉ không muốn thua, Sự phản công của các cô gái, Ẩn nương với đề tài hấp dẫn đang chờ lên sóng.

Về đời tư, Tần Lam từng vướng tin đồn hẹn hò với các bạn diễn kém tuổi như Vương Hạc Đệ, Âu Hào. Tần Lam đã lên tiếng phủ nhận những nghi vấn tình cảm này.

Tần Lam đẹp mỹ miều, trẻ trung như gái đôi mươi Ở tuổi 43, diễn viên Tần Lam vẫn vô cùng xinh đẹp và trẻ trung tựa như thời gian đã bỏ quên cô.

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