Trốn thuế suốt 8 năm, Khấu Hồng Bình trở thành Á hậu Hong Kong đầu tiên trong lịch sử phải ngồi tù

Theo đó, Khấu Hồng Bình đã đối diện với 11 cáo buộc khác nhau, trong đó có tội danh khai gian thuế từ năm 2009 đến tận năm 2017. Vì vậy, Á hậu Hong Kong 1982 đã bị Tòa án Tây Cửu Long (Kowloon) áp mức phạt 9 tháng tù giam và có hiệu lệnh ngay lập tức.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, vào ngày 29/7 vừa qua, Á hậu Hong Kong Khấu Hồng Bình đã bị tuyên án 9 tháng tù giam vì đã trốn thuế hàng triệu USD. Được biết, bà cũng là Á hậu đầu tiên của xứ Cảng thơm phải chịu cảnh tù tội.

Trong một phiên tòa trước đó, Khấu Hồng Bình đã được luật sư của mình xin tòa hãy giảm nhẹ mức án do bản thân và đã tự nhận ra lỗi lầm của mình và viết thư tay nhận tội. Tuy vậy, tòa án đã không đồng ý với quan điểm này và khước từ việc ban cho bà bản án treo.

Khả năng Khấu Hồng Bình kháng cáo thành công là rất thấp - Ảnh: Internet

Sau khi phán quyết 9 tháng tù giam được đưa ra, luật sư của Khấu Hồng Bình đang trong quá trình làm hồ sơ để tiếp tục kháng cáo. Tuy nhiên, nhiều người nhận định khả năng Á hậu Hong Kong được hưởng án treo là rất thấp.

Khấu Hồng Bình đăng quang ngôi vị Á hậu 3 của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong vào năm 1982. Bà từng hợp tác với tài tử Lưu Đức Hoa trong dự án Thần Điêu Đại Hiệp và gia nhập đài TVB với vai trò người dẫn chương trình.

Khấu Hồng Bình cùng chồng và hai con gái - Ảnh: Internet

Về đời tư, Khấu Hồng Bình từng trải qua hai lần đò, người chồng đầu tiên của bà là một doanh nhân giàu có tên là Đường Cơ Hoa, cặp đôi có với nhau 2 cô con gái là Lydia Tong và Fiona. Chồng sau của bà là luật sư Lương Đình Thương.

Sau khi kết hôn lần 2, Khấu Hồng Bình chính thức rời bỏ showbiz để tập trung vào việc kinh doanh mỹ phẩm. Bên cạnh đó, bà và chồng còn đầu tư mạnh vào lĩnh vực ẩm thực và kinh doanh nhà hàng.