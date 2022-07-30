Trốn thuế suốt 8 năm, Khấu Hồng Bình trở thành Á hậu Hong Kong đầu tiên trong lịch sử phải ngồi tù

Sao quốc tế 30/07/2022 16:04

Sau khi bị cáo buộc 11 tội danh, Á hậu Hong Kong Khấu Hồng Bình đã bị tuyên án 9 tháng tù giam.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, vào ngày 29/7 vừa qua, Á hậu Hong Kong Khấu Hồng Bình đã bị tuyên án 9 tháng tù giam vì đã trốn thuế hàng triệu USD. Được biết, bà cũng là Á hậu đầu tiên của xứ Cảng thơm phải chịu cảnh tù tội.

khau hong binh 1
Khấu Hồng Bình là Á hậu đầu tiên của xứ Cảng thơm phải chịu cảnh tù tội - Ảnh: Internet

Theo đó, Khấu Hồng Bình đã đối diện với 11 cáo buộc khác nhau, trong đó có tội danh khai gian thuế từ năm 2009 đến tận năm 2017. Vì vậy, Á hậu Hong Kong 1982 đã bị Tòa án Tây Cửu Long (Kowloon) áp mức phạt 9 tháng tù giam và có hiệu lệnh ngay lập tức.

Trong một phiên tòa trước đó, Khấu Hồng Bình đã được luật sư của mình xin tòa hãy giảm nhẹ mức án do bản thân và đã tự nhận ra lỗi lầm của mình và viết thư tay nhận tội. Tuy vậy, tòa án đã không đồng ý với quan điểm này và khước từ việc ban cho bà bản án treo.

khau hong binh 2

khau hong binh 3
Khả năng Khấu Hồng Bình kháng cáo thành công là rất thấp - Ảnh: Internet

Sau khi phán quyết 9 tháng tù giam được đưa ra, luật sư của Khấu Hồng Bình đang trong quá trình làm hồ sơ để tiếp tục kháng cáo. Tuy nhiên, nhiều người nhận định khả năng Á hậu Hong Kong được hưởng án treo là rất thấp.

Khấu Hồng Bình đăng quang ngôi vị Á hậu 3 của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong vào năm 1982. Bà từng hợp tác với tài tử Lưu Đức Hoa trong dự án Thần Điêu Đại Hiệp và gia nhập đài TVB với vai trò người dẫn chương trình.

khau hong binh 4
Khấu Hồng Bình cùng chồng và hai con gái - Ảnh: Internet

Về đời tư, Khấu Hồng Bình từng trải qua hai lần đò, người chồng đầu tiên của bà là một doanh nhân giàu có tên là Đường Cơ Hoa, cặp đôi có với nhau 2 cô con gái là Lydia Tong và Fiona. Chồng sau của bà là luật sư Lương Đình Thương.

Sau khi kết hôn lần 2, Khấu Hồng Bình chính thức rời bỏ showbiz để tập trung vào việc kinh doanh mỹ phẩm. Bên cạnh đó, bà và chồng còn đầu tư mạnh vào lĩnh vực ẩm thực và kinh doanh nhà hàng.

'Tượng đài nhan sắc' Trương Mạn Ngọc: Từ Á hậu Hong Kong đến 'tiểu tam' chen chân vào cuộc tình của Lương Gia Linh, U60 xuống sắc và sống trong cô độc

'Tượng đài nhan sắc' Trương Mạn Ngọc: Từ Á hậu Hong Kong đến 'tiểu tam' chen chân vào cuộc tình của Lương Gia Linh, U60 xuống sắc và sống trong cô độc

Dù sở hữu nhan sắc "cổ điển và cao quý tới nỗi không ai có thể chạm đến" cùng với khả năng diễn xuất thần sầu, Trương Mạn Ngọc lại có đường tình vô cùng trắc trở.

Xem thêm
Từ khóa:   Khấu Hồng Bình Á hậu Hong Kong Khấu Hồng Bình trốn thuế sao châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

'Tượng đài nhan sắc' Trương Mạn Ngọc: Từ Á hậu Hong Kong đến 'tiểu tam' chen chân vào cuộc tình của Lương Gia Linh, U60 xuống sắc và sống trong cô độc

'Tượng đài nhan sắc' Trương Mạn Ngọc: Từ Á hậu Hong Kong đến 'tiểu tam' chen chân vào cuộc tình của Lương Gia Linh, U60 xuống sắc và sống trong cô độc

Bạn trai triệu đô keo kiệt, Á hậu Hong Kong phải xếp hàng mua đồ giảm giá

Bạn trai triệu đô keo kiệt, Á hậu Hong Kong phải xếp hàng mua đồ giảm giá

Vóc dáng thanh mảnh, đáng ghen tị của Tần Lam ở tuổi 43

Vóc dáng thanh mảnh, đáng ghen tị của Tần Lam ở tuổi 43

Xôn xao tin Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch cùng tranh nhau một dự án phim

Xôn xao tin Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch cùng tranh nhau một dự án phim

'Biểu tượng gợi cảm xứ Đài' Tiêu Thục Thận bị ung thư, đã di căn vào gan

'Biểu tượng gợi cảm xứ Đài' Tiêu Thục Thận bị ung thư, đã di căn vào gan

Hậu phẫu thuật, Lâm Chí Dĩnh cần 6 tháng phục hồi khả năng vận động

Hậu phẫu thuật, Lâm Chí Dĩnh cần 6 tháng phục hồi khả năng vận động

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 47 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 5 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 47 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 7 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI