Bạn trai triệu đô keo kiệt, Á hậu Hong Kong phải xếp hàng mua đồ giảm giá

Sao quốc tế 26/12/2019 12:17

Những tưởng có được cuộc sống sung túc bên người tình đại gia sau khi ly hôn chồng, vậy nhưng Á hậu Hà Diễm Quyên lại phải chi tiêu tằn tiện vì người tình quá keo kiệt.

Hà Diễm Quyên sinh năm 1991 và là Á hậu Hong Kong năm 2014. Sau khi có được thành tích này, cô tham gia showbiz nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Vào thời điểm đó triệu phú Hong Kong Ngô Chí Thành đã để ý và có tình cảm với Hà Diễm Quyên ngay từ lần gặp đầu tiên.

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Hà Diễm Quyên nổi tiếng sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 

Giữa năm 2018 cặp đôi tuyên bố kết hôn dù chênh lệch nhau hơn 40 tuổi. Ngô Chí Thành rất chiều vợ trẻ, mua tặng vợ biệt thự đắt tiền và nhiều đồ nữ trang quý giá. Vậy nhưng tháng 5 vừa rồi, Hà Diễm Quyên tuyên bố vợ chồng cô đã ly hôn trong hòa bình.

Ly hôn với người chồng giàu có hơn 40 tuổi, Hà Diễm Quyên lập tức dính tin đồn cặp kè với một đại gia đình đám khác sở hữu khối tài sản hơn chồng cũ nhiều lần. Những tấm hình tình cảm của Hà Diễm Quyên và Trần Diệu Chương cũng được truyền thông Hong Kong đăng tải. Những tưởng cuộc sống của nàng á hậu ngày càng tốt lên sau khi hẹn hò đại gia nhưng sự thật lại phũ phàng hơn nhiều.

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Cô kết hôn với người đàn ông lớn hơn mình 40 tuổi và ly hôn sau đó không lâu

Ngày 26/12 truyền thông Hong Kong đưa tin sau 7 tháng hẹn hò với Trần Diệu Chương, Hà Diễm Quyên không nhận được lợi ích gì từ người tình giàu có. Cô sống dựa vào số tiền nhận được sau khi ly hôn với chồng cũ. Mới đây phóng viên Hong Kong phát hiện Hà Diễm Quyên cùng mẹ đi mua sắm nhưng hai mẹ con chỉ mua hàng giảm giá, thậm chí còn đứng xếp hàng để nhận quà tặng từ các cửa hàng.

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Ngay sau khi ly hôn chồng cũ, Hà Diễm Quyên đã cặp kè một đại gia giàu có khác nhưng có vẻ như cuộc sống mới của nàng á hậu không như ý muốn

Một số người thạo tin cho biết, mặc dù mang tiếng cặp kè với Trần Diệu Chương nhưng Hà Diễm Quyên không được người tình chu cấp tiền bạc. Ngoài việc ăn uống vui chơi, Trần Diệu Chương rất ít khi mua đồ tặng bạn gái. Hà Diễm Quyên lại muốn được gả vào hào môn nên chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời người tình chi tiêu tằn tiện.

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Hà Diễm Quyên quay trở lại với nghề diễn viên sau thời gian dài vắng bóng

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Khi được phóng viên hỏi vấn đề tình cảm, Hà Diễm Quyên từ chối trả lời

Có lẽ vì bạn trai không chu cấp nên Hà Diễm Quyên đã bắt đầu quay trở lại với công việc. Gần đây nàng á hậu đăng tải bức ảnh tạo hình cổ trang trong bộ phim mà cô mới tham gia. Khi được các phóng viên hỏi về chuyện tình cảm, Hà Diễm Quyên từ chối trả lời. Cô cho biết hiện nay chỉ chú tâm vào việc tuyên truyền cho bộ phim chuẩn bị lên sóng nên sẽ không trả lời các vấn đề đời tư.

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Từ khóa:   Trần Diệu Chương Á hậu Hong Kong Ngô Chí Thành

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