Hé lộ những khuyết điểm cơ thể của các mỹ nhân hàng đầu xứ Trung

Đều là những mỹ nhân đình đám của Cbiz vậy nhưng Phạm Băng Băng, Triệu Lệ Dĩnh , Lưu Diệc Phi , Dương Mịch đều có những khuyết điểm dễ thấy trên cơ thể.

Nổi tiếng với nhan sắc hơn người, nữ diễn viên Lưu Diệc Phi được fan hâm mộ gọi với cái tên “thần tiên tỷ tỷ”. Nét đẹp của cô vừa thanh tao vừa khí chất phù hợp cả những vai diễn cổ trang lẫn hiện đại. Tuy nhiên, khuyết điểm lớn nhất trên cơ thể Lưu Diệc Phi có lẽ chính là nụ cười. Mỗi khi cười lớn, “thần tiên tỷ tỷ” đều bị lộ hàm răng không đều. Nhiều người đánh giá nụ cười chính là điểm trừ duy nhất của Lưu Diệc Phi.

Phạm Băng Băng

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng nổi tiếng bởi làn da trắng sứ cùng vẻ đẹp đậm chất Á đông. Nhiều lần nữ diễn viên họ Phạm đã trở thành biểu tượng nhan sắc của Trung Quốc trong các sự kiện quốc tế. Đến thời điểm hiện tại, có lẽ chưa nghệ sĩ nào của đất nước tỷ dân có thể so sánh với Phạm Băng Băng khi đi thảm đỏ trong các sự kiện quốc tế.

Đôi tai là nhược điểm trên khuôn mặt được đánh giá hoàn hảo của nữ diễn viên Phạm Băng Băng

Tưởng rằng Phạm Băng Băng sở hữu gương mặt không góc chết và thần thái ít người bì kịp nhưng fan hâm mộ vẫn phát hiện ra khuyết điểm trên khuôn mặt “nữ hoàng thị phi”: đôi tai. Nếu không được tóc che, đôi tai của nữ diễn viên họ Phạm trông rất dài. Mỗi lần đeo bông tai, Phạm Băng Băng đều khiến người khác cảm thấy không tự nhiên.

Dương Mịch

Trán hói là nhược điểm trên gương mặt của nữ diễn viên Dương Mịch

Nổi tiếng xinh đẹp và rất phù hợp với những tạo hình cổ trang nhưng khuyết điểm của Dương Mịch đó chính là bị hói. Càng có tuổi tóc của cô càng ít và để lộ vầng trán khá rộng của mình.

Triệu Lệ Dĩnh

Cục bướu trên lưng khiến nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh rất hiếm khi mặc đồ hở lưng

Sở hữu vóc dáng nhỏ bé nhưng khuôn mặt vô cùng đáng yêu, Triệu Lệ Dĩnh luôn khiến người hâm mộ ấn tượng và yêu mến vẻ đẹp của mình. Thế nhưng khuyết điểm trên cơ thể Triệu Lệ Dĩnh nằm ở phía sau. Phía sau lưng cô có một cục bướu rất to. Mỗi lần mặc đầm hở lưng, nữ diễn viên đều để lộ ra cục bướu này. Đó là lí do Triệu Lệ Dĩnh hiếm khi diện kiểu trang phục này.