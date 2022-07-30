Nữ diễn viên Tiêu Thục Thân vừa qua đã xác nhận bệnh ung thư của cô đã di căn vào trong gan.

Chia sẻ với truyền thông Đài Loan, Tiêu Thục Thận cho hay cô đã phát hiện khối u trong cơ thể mình vào tháng 5 năm nay sau khi đi kiểm tra định kỳ. Hiện tại, nữ diễn viên đang dùng điều trị sử dụng các thuốc làm hạn chế sự tăng trưởng của bệnh hay còn được gọi là liệu pháp điều trị nhắm trúng đích thường được áp dụng trên các bệnh nhân phát hiện ung thư khi đã ở giai đoạn muộn.

Tiêu Thục Thận trả lời phỏng vấn hôm 28/7 - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về nỗi lo khi phải điều trị ung thư, Tiêu Thục Thận cho biết cô vẫn vô cùng lạc quan khi chống chọi với nó. Tuy nhiên, vì là một người nổi tiếng nên cô vẫn lo và khá buồn vì mặt có thể sẽ bị sưng tấy, xấu xí trước ống kính.

Trước đó, vào năm 2019, Thục Thận đã mắc ung thư tá tràng và cô đã phải bước chân vào phòng phẫu thuật vào năm 2020 để mổ dạ dày, tuyến tụy, ống dẫn mật, cắt bỏ 1/3 tá tràng... Tuy nhiên, với khối u lần này thì bác sĩ chỉ kê thuốc cho cô.

Tiêu Thục Thận được bác sĩ kê thuốc để điều trị ung thư - Ảnh: Internet

Tiêu Thục Thận không muốn uống thuốc nên đã nói với bác sĩ: "Tôi biết thuốc rất hiệu quả nhưng tôi thực sự không muốn vì sợ xấu". Bác sĩ nói: "Cô đừng đùa vậy, cô còn quá trẻ, hãy uống thuốc đi".

Mặc dù vẫn uống thuốc theo đơn của bác sĩ nhưng Tiêu Thục Thận sẽ ngưng dùng thuốc vài ngày trước khi phải xuất hiện trước ống kính. Trong suốt thời gian điều trị bệnh, cô được bạn bè quan tâm và vẫn làm khách mời trong một số bộ phim khác.

Tiêu Thục Thận sinh năm 1976, cô được gọi là "bom sex Đài Loan" vì có thân hình gợi cảm và không ngần ngại đóng các cảnh hở bạo. Một số tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp của cô có thể kể đến Cô luyến hoa, Bích huyết kiếm, Yên vũ giang nam, m mưu và tình yêu...

"Biểu tượng gợi cảm" Tiêu Thục Thận: 3 lần vào tù và kết cục bi thảm ở tuổi U50 Hối hận vì những vấp ngã thời trẻ nhưng Tiêu Thục Thận vẫn không thể lấy lại được danh tiếng năm xưa, cuộc sống hiện tại của cô gặp không ít khó khăn, vất vả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bieu-tuong-goi-cam-xu-dai-tieu-thuc-than-bi-ung-thu-da-di-can-vao-gan-487175.html