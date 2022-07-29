Ngôi sao võ thuật Hồng Kim Bảo hiếm hoi xuất hiện ở tuổi 70: Sức khỏe kém, cân nặng lên xuống thất thường

Sao quốc tế 29/07/2022 20:30

Mới đây, ngôi sao võ thuật Hồng Kim Bảo xuất hiện trong buổi trò chuyện trực tuyến, giới thiệu dự án phim mới Ban nhạc 7 người.

Vào ngày 29/7, trang 163 đưa tin, Hồng Kim Bảo xuất hiện trong buổi trò chuyện trực tuyến, giới thiệu dự án phim mới Ban nhạc 7 người. Đây là lần hiếm hoi ngôi sao võ thuật xuất hiện trước truyền thông. Ông có dấu hiệu giảm cân nhiều.

Vài năm qua, sức khỏe của Hồng Kim Bảo giảm sút, cân nặng thay đổi thất thường, phải thường xuyên chống nạng hoặc ngồi xe lăn khi di chuyển. Nhưng ngôi sao võ thuật vẫn không muốn giải nghệ mà mong ước được cống hiến cho điện ảnh đến những giây phút cuối đời.

Ngôi sao võ thuật Hồng Kim Bảo hiếm hoi xuất hiện ở tuổi 70: Sức khỏe kém, cân nặng lên xuống thất thường - Ảnh 1
Ngôi sao võ thuật Hồng Kim Bảo hiếm hoi xuất hiện ở tuổi 70: Sức khỏe kém, cân nặng lên xuống thất thường - Ảnh 2

Theo HK01, Hồng Kim Bảo chống gậy chỉ đạo công tác quay phim. Ông đặt ra yêu cầu khắt khe với dàn diễn viên, đặc biệt là Hồng Thiên Minh - con trai sao võ thuật. Hồng Thiên Minh cho biết gặp áp lực khi hợp tác với người thân. Anh cho biết: "Cha tôi không phải là người dễ làm việc".

Theo On, Hồng Kim Bảo có nhiều hoạt động nghệ thuật trong showbiz Hương Cảng. Từ tháng 3/2021, sao võ thuật trở lại phim trường, đóng vai khách mời trong tác phẩm Biên duyên hành giả, Cửu Long thành trại: Vi thành, và thực hiện bộ phim võ thuật Thất Tiểu Phúc.

Ngôi sao võ thuật Hồng Kim Bảo hiếm hoi xuất hiện ở tuổi 70: Sức khỏe kém, cân nặng lên xuống thất thường - Ảnh 3

Hồng Kim Bảo từng tuyên bố chỉ giải nghệ khi nào sức khỏe suy kiệt, đầu óc không còn minh mẫn. "Cống hiến và duy trì sự hưng thịnh cho dòng phim võ thuật là tâm huyết cả đời của tôi. Nếu từ bỏ, tôi cảm thấy bản thân như kẻ trắng tay. Nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn được tiếp tục đóng phim, dù chỉ là vai phụ", nam diễn viên tâm sự.

Hồng Kim Bảo là ngôi sao võ thuật nổi tiếng của Hong Kong. Có một số tài liệu ghi rằng ông sinh năm 1949, có khi lại cho rằng năm sinh chính xác là 1952. Ông tham gia nghệ thuật từ khi còn nhỏ và nổi tiếng với những tác phẩm như Ngũ Phúc Tinh, Rồng Bất Tử, Thất Tiểu Phúc, Thục Sơn Truyện, Sát Phá Lang, Đoạt Soái... Không chỉ nổi tiếng với vai trò diễn viên, ông còn là một đạo diễn, nhà sản xuất, chỉ đạo võ thuật.

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