'Hoa Phi' Tưởng Hân khoe nhan sắc đằm thắm, trẻ trung như thiếu nữ dù đang ở ngưỡng 40

Diễn viên Tưởng Hân - người đảm nhận vai Hoa Phi nổi tiếng trong tác phẩm cổ trang Chân Hoàn Truyện gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh mới nhất của mình.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây nữ diễn viên Tưởng Hân đã đăng tải lên mạng xã hội bộ ảnh mới, khoe trọn vẻ đẹp mỹ miều của mình. Có thể thấy, dù đã sắp chạm ngưỡng 40, "Hoa Phi nương nương" vẫn sở hữu nhan sắc tươi trẻ và trang nhã.

Dù đã sắp chạm ngưỡng 40, Tưởng Hân vẫn sở hữu nhan sắc tươi trẻ và trang nhã

Trong loạt ảnh mới này, Tưởng Hân mặc một chiếc váy đen giản dị cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát. Nhờ lối makeup vừa phải này, nữ diễn viên được khen là có thần sắc trẻ trung và sang trọng.

Trong làng giải trí Trung Hoa, Tưởng Hân được mệnh danh là 'mỹ nhân không tuổi'

Trong làng giải trí Trung Hoa, Tưởng Hân được mệnh danh là "mỹ nhân không tuổi". Điều này dễ hiểu khi mà ở tuổi 39 thì nữ diễn viên vẫn duy trì được vóc dáng thon gọn và nhan sắc hoàn mỹ của mình.

Sinh năm 1983, Tưởng Hân gây ấn tượng với khán giả trong tác phẩm cổ trang Thiên Long Bát Bộ (2003). Sau bộ phim này, cô "thừa thắng xông lên", tiếp tục gặt hái nhiều thành công khi tham gia vào các dự án Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Thất Tiên Nữ, Chân Hoàn Truyện,... Trong đó, nhờ màn hóa thân xuất sắc vào vai nhân vật Hoa Phi trong Chân Hoàn Truyện đã giúp Tưởng Hân nhận được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc năm 2011.

Về đời sống tình cảm, Tưởng Hân lại không như những sao nữ đình đám khác, gần 40 nhưng cô vẫn đơn côi lẻ bóng. Trong quá khứ, cô từng hẹn hò với Diệp Tổ Tân suốt hơn 1 thập kỷ nhưng bị người này bỏ rơi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-phi-tuong-han-khoe-nhan-sac-dam-tham-tre-trung-nhu-thieu-nu-du-dang-o-nguong-40-486843.html